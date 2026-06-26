وزير الاستثمار: الترويج لإمكانات معامل الرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة الحالية تتطلب الترويج للإمكانات الفنية المتطورة التي تمتلكها معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بالتوازي مع استمرار تطويرها، بما يعزز ثقة المستثمرين ويرفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإقليم، عقب جولة تفقدية بميناء الدخيلة، شملت ساحات الفحص والمعامل الفنية التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وأوضح الوزير أن ما شاهده داخل المعامل يمثل مصدر فخر، ويؤكد امتلاك مصر بنية تحتية متطورة وكوادر بشرية مؤهلة تعمل وفق أعلى المعايير الدولية، مشددًا على أن التحدي لم يعد يقتصر على تطوير الإمكانات، وإنما يمتد إلى التعريف بها وتسويقها محليًا ودوليًا.

ووجه الدكتور محمد فريد بإعداد مواد تعريفية وعروض احترافية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، إلى جانب إنتاج فيديوهات توثق الإمكانات المعملية، تمهيدًا لتعميمها عبر مكاتب التمثيل التجاري المصرية بالخارج، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين والمستوردين في منظومة الفحص والرقابة المصرية.

كما دعا أعضاء مجلس النواب إلى زيارة المناطق الاستثمارية والاطلاع على المشروعات القائمة بها، بما يدعم التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ويعزز جهود التنمية وجذب الاستثمارات.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، أن العديد من الاختبارات التي كانت تُجرى في الخارج أصبحت تُنفذ داخل مصر وفق مستويات الاعتماد الدولية نفسها، وبكفاءة عالية وتكلفة أقل، مشيرًا إلى أن الترويج لهذه القدرات يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لخدمات الفحص والاختبارات.

وأشاد أعضاء مجلس النواب بما لمسوه من تطور كبير في منظومة الفحص والمعامل، مؤكدين أن ما تحقق يعكس حجم الاستثمارات التي ضختها الدولة لتطوير البنية التحتية الفنية، ويعزز ثقة المستثمرين والأسواق الخارجية في المنتج المصري، مع التأكيد على أهمية تكثيف جهود الترويج لهذه الإمكانات باعتبارها أحد عناصر دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات.