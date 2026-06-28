قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيبدعوا في وسائل الغش| ضبط طلاب ثانوية عامة بالسماعات في قنا.. والمحافظ يحذر
بسبب الركنة.. تحطيم سيارة ملاكي يثير الجدل على مواقع التواصل
ماشي ولا قاعد.. مصير غامض لمعتمد جمال في الزمالك
القبة الحرارية تحبس الهواء الساخن فوق أوروبا وترفع الحرارة لمستويات غير مسبوقة .. تفاصيل
وسط حراسة مشددة.. المتهم بإنهاء حياة زوجته يمثل جريمته أمام النيابة بالإسكندرية
عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة
حقيقة تغيير سعر ووزن رغيف الخبز المدعم.. رئيس شعبة المخابز يكشف
وزير البترول يعلن انطلاق المرحلة الأولى لطرح شركات القطاع بالبورصة المصرية
فضيحة جديدة لنتنياهو.. تحقيق يكشف انتقاله إلى مقر إقامة سري ممول من المال العام
وزير الخارجية يتفقد سير العمل بمكتب تصديقات المريلاند
الإدارية العليا تحسم الجدل.. متى يستحق العاملون بالجامعات حوافز المهن الطبية؟
السعودية.. مصرع 14 شخصًا في سقوط مروحية تابعة لـ«أرامكو» بمنطقة رأس تنورة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الاستثمار: استضافة مصر للمهرجان العالمي لريادة الأعمال تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد

وزير الاستثمار
وزير الاستثمار
أ ش أ

أكد الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تعكس الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، وتجسد المكانة المتنامية التي باتت تحتلها الدولة كمركز إقليمي لريادة الأعمال والابتكار والاستثمار، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل رسالة واضحة تؤكد قدرة مصر على استضافة الفعاليات الاقتصادية الدولية الكبرى، بما يسهم في جذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وبناء شراكات دولية تدعم النمو الاقتصادي.

وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن استضافة المهرجان، إن الدولة تمضي في بناء بيئة أعمال أكثر تنافسية ومرونة، من خلال تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتوفير آليات حديثة لتقييم الشركات الناشئة، بما يعكس قيمتها الابتكارية ويعزز قدرتها على جذب التمويل والاستثمار.

وأضاف أن ريادة الأعمال أصبحت ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مؤكدًا أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة باعتبارها أحد أهم محركات الابتكار ورفع تنافسية الاقتصاد، وتعمل على تذليل العقبات التي تواجه رواد الأعمال، ودعمهم في مختلف مراحل تأسيس ونمو مشروعاتهم.

وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن رهان الدولة الحقيقي يتمثل في شباب مصر، باعتبارهم صناع الشركات الكبرى واقتصاد المستقبل، منوها بأن مصر تمتلك جيلًا مبدعًا قادرًا على قيادة طفرة جديدة في الابتكار وريادة الأعمال، وأن الهدف لا يقتصر على زيادة عدد الشركات الناشئة، وإنما بناء شركات مصرية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن تمكين الشركات الناشئة يبدأ من تهيئة بيئة أعمال محفزة، ويمتد إلى تعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، والاستفادة من الفرص المتاحة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الخضراء، والخدمات اللوجستية، وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة.

ولفت إلى أن بناء شركات عالمية يتطلب تعزيز التعاون الدولي، وإقامة شراكات عابرة للحدود، وربط منظومات ريادة الأعمال ببعضها، بما يفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات المصرية للوصول إلى المستثمرين والأسواق العالمية، منوها بأن رائد الأعمال أصبح شريكًا رئيسيًا في صياغة السياسات وتطويرها، وليس مجرد متلقٍ لها.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية استمرار الوزارة في العمل مع مختلف الجهات المعنية لتطوير الأدوات التمويلية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين مناخ الاستثمار، بما يعزز قدرة الشركات الناشئة على النمو والاستدامة، مشددًا على أن مصر تمتلك المقومات التي تؤهلها لأن تصبح مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال، في ظل ما تتمتع به من موقع استراتيجي، وسوق كبيرة، وبنية تحتية متطورة، وطاقات بشرية شابة، وفرص استثمارية واعدة.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن استضافة المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026 تمثل فرصة استراتيجية لإبراز قدرات مصر الاستثمارية، وتعزيز التعاون الدولي، وبناء شراكات جديدة تربط الشركات المصرية بالمستثمرين والأسواق العالمية، بما يدعم مستهدفات الدولة في جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وزير الاستثمار مناخ الاستثمار المهرجان العالمي لريادة الأعمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات شاومينج

شاومينج ينشر صور إجابات امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ..والتعليم تحقق

جروبات الغش

شاومينج ينشر امتحان عربي الثانوية العامة بعد توزيعه ويكتب:جاري الحل|والتعليم تحقق

وزير التربية والتعليم

ضبط مصور امتحان العربي ثانوية عامة 2026 "بالباركود" واتخاذ الاجراءات القانونية

البنزين

بعد الزيادات.. سعر البنزين والسولار اليوم الأحد

الذهب

280 جنيها.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بمصر

امتحانات الثانوية العامة

طويل وصعب.. أمهات مصر : شكاوى من امتحان عربي الثانوية العامة اليوم

الذهب

تحت الـ 5000…أسعار الذهب اليوم الأحد 28 يونيو 2026

مشغولات ذهبية

خسر 1100 جنيه .. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الدواجن

طفرة غير مسبوقة في صناعة الدواجن.. الاستثمارات تتجاوز 200 مليار جنيه والإنتاج يقفز بنسبة 14%

الدفاعات الجوية الأوكرانية

الدفاعات الجوية الأوكرانية تعترض صواريخ روسية في سماء كييف| اعرف المستجدات

الأولى على الدقهلية

الطالبتان الأوليان على الدقهلية والمنوفية يكشفان سر التفوق: الاجتهاد.. والابتعاد عن الموبايل مفتاح النجاح

بالصور

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

تفاصيل مؤلمة.. سبب وفاة طالبة ثانوية عامة داخل لجنة الامتحان بالشرقية

الثانوية العامة
الثانوية العامة
الثانوية العامة

أسعار سانج يونج تيفولى XLV المستعملة في مصر

سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV
سانج يونج تيفولى XLV

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يتابع امتحانات الشهادة الثانوية بلجنة عرب الفدان بأبو حماد

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

فيديو

المتهمة

عايزة مشاهدات.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات رقص بملابس خادشة

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

بحضور صدام وخالد حفتر.. وزير الدفاع يشهد حفل تخرج دورات جديدة من دارسي الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة سيد يونس

أميرة سيد يونس تكتب: النسيان البشري والحفظ الإلهي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : الخليج المشتعل وليّ ذراع ترامب

رانيا الفقى

رانيا الفقى تكتب : المنطقة الرمادية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : السلام على أمير المؤمنين

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبرووك لمصر

المزيد