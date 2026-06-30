قبل ما تشتري الشبكة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، باعتباره إحدى أهم أدوات الادخار والاستثمار الآمن.

ويحرص المقبلون على الزواج، إلى جانب المستثمرين في الذهب، على متابعة الأسعار بشكل يومي لمعرفة أفضل توقيت للشراء أو البيع، خاصة في ظل التغيرات المستمرة التي تشهدها الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي وفقا لما نقلته القناة الأولى:

عيار 24: 6474 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5665 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4855 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 45320 جنيهًا.

عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق

يعد الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، خاصة في محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى، حيث يعتمد عليه قطاع كبير من المواطنين عند شراء المشغولات الذهبية.

الذهب ملاذ آمن للمستثمرين

يواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز الملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات التقلبات الاقتصادية، ما يجعله محط اهتمام واسع من قبل المتعاملين في الأسواق المحلية والعالمية.

متابعة مستمرة لحركة الأسعار

وتتغير أسعار الذهب على مدار اليوم وفقًا لعوامل عديدة، أبرزها حركة الأوقية عالميًا، وسعر صرف العملات الأجنبية، وحجم العرض والطلب داخل السوق المحلية، لذلك ينصح بمتابعة التحديثات المستمرة للأسعار قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع.