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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحركات جديدة لسعر الدولار في البنوك .. آخر تحديث

آخر تحديث لسعر الدولار الآن في البنوك
آخر تحديث لسعر الدولار الآن في البنوك
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار اليوم تحركات محدودة داخل عدد من البنوك خلال آخر تحديثات أسعار الصرف، ومازال الدولار عند مستوى ال 49 جنيهاً بعد تراجعه خلال الايام الماضية، بينما استمرت المنافسة بين البنوك على تقديم أفضل أسعار الشراء والبيع، وسط متابعة مستمرة من العملاء والمستوردين لحركة العملة الأمريكية.

أعلى وأقل سعر 

وتصدر البنك العقاري المصري العربي قائمة أعلى سعر للشراء عند 49.25 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع 49.35 جنيه، في حين جاءت أقل أسعار البيع عند 49.25 جنيه في عدد من البنوك

سعر الدولار اليوم 

البنك المركزي المصري
سعر الشراء: 49.225 جنيه.
سعر البيع: 49.362 جنيه.

البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 49.180 جنيه.
سعر البيع: 49.280 جنيه.

بنك مصر
سعر الشراء: 49.200 جنيه.
سعر البيع: 49.300 جنيه.

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

بنك قناة السويس
سعر الشراء: 49.220 جنيه.
سعر البيع: 49.320 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي
سعر الشراء: 49.250 جنيه.
سعر البيع: 49.350 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK
سعر الشراء: 49.200 جنيه.
سعر البيع: 49.300 جنيه.

بنك HSBC
سعر الشراء: 49.188 جنيه.
سعر البيع: 49.282 جنيه.

بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 49.180 جنيه.
سعر البيع: 49.280 جنيه.

المصرف العربي الدولي
سعر الشراء: 49.170 جنيه.
سعر البيع: 49.270 جنيه.

QNB الأهلي
سعر الشراء: 49.160 جنيه.
سعر البيع: 49.260 جنيه.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بنك كريدي أجريكول
سعر الشراء: 49.150 جنيه.
سعر البيع: 49.250 جنيه.

بنك البركة
سعر الشراء: 49.150 جنيه.
سعر البيع: 49.250 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB
سعر الشراء: 49.150 جنيه.
سعر البيع: 49.250 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB
سعر الشراء: 49.150 جنيه.
سعر البيع: 49.250 جنيه.

الدولار سعر الدولار اليوم الدولار مقابل الجنيه المصري تراجع سعر الدولار في مصر أعلى سعر بيع للدولار

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