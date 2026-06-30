تحركات جديدة لسعر الدولار في البنوك .. آخر تحديث

شهد سعر الدولار اليوم تحركات محدودة داخل عدد من البنوك خلال آخر تحديثات أسعار الصرف، ومازال الدولار عند مستوى ال 49 جنيهاً بعد تراجعه خلال الايام الماضية، بينما استمرت المنافسة بين البنوك على تقديم أفضل أسعار الشراء والبيع، وسط متابعة مستمرة من العملاء والمستوردين لحركة العملة الأمريكية.

أعلى وأقل سعر

وتصدر البنك العقاري المصري العربي قائمة أعلى سعر للشراء عند 49.25 جنيه، بينما سجل أعلى سعر للبيع 49.35 جنيه، في حين جاءت أقل أسعار البيع عند 49.25 جنيه في عدد من البنوك

سعر الدولار اليوم

البنك المركزي المصري

سعر الشراء: 49.225 جنيه.

سعر البيع: 49.362 جنيه.

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.180 جنيه.

سعر البيع: 49.280 جنيه.

بنك مصر

سعر الشراء: 49.200 جنيه.

سعر البيع: 49.300 جنيه.

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 49.220 جنيه.

سعر البيع: 49.320 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي

سعر الشراء: 49.250 جنيه.

سعر البيع: 49.350 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK

سعر الشراء: 49.200 جنيه.

سعر البيع: 49.300 جنيه.

بنك HSBC

سعر الشراء: 49.188 جنيه.

سعر البيع: 49.282 جنيه.

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 49.180 جنيه.

سعر البيع: 49.280 جنيه.

المصرف العربي الدولي

سعر الشراء: 49.170 جنيه.

سعر البيع: 49.270 جنيه.

QNB الأهلي

سعر الشراء: 49.160 جنيه.

سعر البيع: 49.260 جنيه.

بنك كريدي أجريكول

سعر الشراء: 49.150 جنيه.

سعر البيع: 49.250 جنيه.

بنك البركة

سعر الشراء: 49.150 جنيه.

سعر البيع: 49.250 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

سعر الشراء: 49.150 جنيه.

سعر البيع: 49.250 جنيه.

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB

سعر الشراء: 49.150 جنيه.

سعر البيع: 49.250 جنيه.