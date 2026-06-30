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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مصر تعود للسوق اليابانية.. إصدار جديد من سندات الساموراي بـ500 مليون دولار

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد يحيي

طرحت مصر إصدارا جديدا من السندات المقومة بالين الياباني “سندات ساموراي” بقيمة بلغت نحو 500 مليون دولار، وذلك بضمان ائتماني جزئي من البنك الأفريقي للتنمية.

يتألف إصدار مصر الجديد من سندات الساموراي اليابانية من شريحتين: شريحة لأجل 5 سنوات بتصنيف AA+، وشريحة لأجل 10 سنوات بتصنيف AA، ما يتيح لمصر تنويع أدوات الدين وإطالة متوسط آجال الاستحقاق.

وقال البنك الإفريقي للتنمية إن نجاح مصر في إصدار سندات ساموراي جديدة يمثل علامة فارقة في استراتيجيتها لتنويع أدوات الدين وتوفير تمويل طويل الأجل لدعم أولويات التنمية المستدامة.

وسيتم تخصيص عائدات الإصدار حصراً لصالح مشروعات التمويل الأخضر والتنمية المستدامة، بما في ذلك مشروعات الرعاية الصحية، والتعليم، والطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والمياه والصرف الصحي، والبنية التحتية الرقمية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، بحسب البنك الافريقي للتنمية.

وأعرب وزير المالية أحمد كجوك، عن تقديره للشراكة الممتدة مع البنك الأفريقي للتنمية وثقته في أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر، مضيفا أن الضمان الائتماني الجزئي المقدم من البنك لهذا الإصدار الجديد من سندات الساموراي يسهم في توفير أدوات تمويل مستدامة مبتكرة.

وتابع: ستُوجّه عائدات سندات “الساموراي” لصالح استثمارات ذات أولوية في رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والعمل المناخي، والنمو الشامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأكد أنه في ظل البيئة العالمية المتقلبة اليوم، بات الدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف أكثر أهمية من أي وقت مضى، حيث يُسهم دعمهم في تمكين الاقتصادات الناشئة والنامية من الحفاظ على وصولها إلى أسواق رأس المال الدولية، وحشد الاستثمارات الخاصة، وتمويل أولويات التنمية المستدامة.

تعد مصر دولة رائدة في مجال التمويل السيادي المستدام في أفريقيا، فقد كانت أول دولة أفريقية تدخل سوق سندات الباندا الصينية، كما وضعت إطارًا شاملًا للتمويل السيادي المستدام يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، بحسب البنك الأفريقي للتنمية.

من جانبه قال أحمد عطوط، مدير إدارة تطوير القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية، إن هذا الإصدار المصري الجديد من سندات الساموراي : يعكس دور البنك في مساعدة دول المنطقة على حشد رؤوس الأموال وتوفير تمويل طويل الأجل بشروط تنافسية.

كانت أخر مرة طرحت فيها مصر سندات ساموراي في نوفمبر 2023، وكان الإصدار بقيمة بلغت نحو 500 مليون دولار، لأجل خمس سنوات.

وسندات الساموراي هي سندات تصدرها جهات أجنبية “دول أو شركات” في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية، التي تجذب مستثمرين من اليابان.

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