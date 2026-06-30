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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استمرار التداول دون ال 50 جنيهاً .. سعر الدولار الآن في البنوك

سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
سعر الدولار صباح اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية
رانيا أيمن

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026 داخل البنوك العاملة في مصر، وذلك بعد آخر تراجع سجله بنهاية تعاملات أمس الاثنين، ليواصل الدولار التداول دون مستوى 50 جنيهًا للشراء والبيع في مختلف البنوك.

وفيما يلي أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.22 جنيه للشراء و49.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار في بنك مصر 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي
بلغ سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس 49.25 جنيه للشراء و49.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC
بلغ سعر الدولار في بنك HSBC نحو 49.24 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي
سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
بلغ سعر الدولار في بنك QNB الأهلي 49.23 جنيه للشراء و49.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة
سجل سعر الدولار في بنك البركة 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK
بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK نحو 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.20 جنيه للشراء و49.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 49.19 جنيه للشراء و49.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.15 جنيه للشراء.

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