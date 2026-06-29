قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحصل على صور من حساباتها.. القبض على المتهم بتهديد سيدة أجنبية
الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على حريق بمخزن خردة في المنوفية
لو جتلك فاتورة كهرباء عالية.. كيفيه تقديم شكوي رسميا
وسط التوترات الإقليمية.. ماكرون يعلن تعاونا مع عُمان لإزالة الألغام من مضيق هرمز
وزير الصحة يكشف إجراءات جديدة لضبط صرف ألبان الأطفال
إيقاف تنفيذ حبس البلوجر نرمين طارق 6 أشهر والاكتفاء بتغريمها 100 ألف جنيه
مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لسوريا
الحكومة العراقية: القبض على 21 متهما في ملفات الفساد.. ورفع الحصانة عن النواب المتورطين
زيادة الأجور 2026.. موعد صرف مرتبات يوليو بالحد الأدنى الجديد وعلاوات الموظفين
الخارجية: السفارة المصرية بالصومال توفر وسيلة تواصل للبحارة المخطوفين مع أسرهم
تعليمات أمنية.. بيان عاجل من قطر بشأن الأنشطة البحرية
خريجة تثير الجدل بعد رفضها مصافحة أساتذتها الرجال خلال حفل تخرجها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار يواصل التراجع .. وهذا أعلى وأقل سعر اليوم

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في البنوك
آخر تحديث لسعر الدولار اليوم في البنوك
رانيا أيمن

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، ليستقر دون مستوى 50 جنيهًا في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في أسعار الصرف، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر لشراء الدولار 49.250 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 49.350 جنيه، وذلك في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك العقاري المصري العربي.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار، حيث بلغ 49.150 جنيه للشراء و49.250 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك قناة السويس: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 49.240 جنيه للشراء، و49.340 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 49.230 جنيه للشراء، و49.330 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 49.225 جنيه للشراء، و49.362 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بنك HSBC: 49.223 جنيه للشراء، و49.317 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.200 جنيه للشراء، و49.300 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 49.200 جنيه للشراء، و49.300 جنيه للبيع.

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.200 جنيه للشراء، و49.300 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 49.190 جنيه للشراء، و49.290 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.150 جنيه للشراء، و49.250 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الدولار الدولار مقابل الجنيه المصري تراجع سعر الدولار أعلى سعر للدولار أقل سعر شراء للدولار اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

آخر تحديث.. أسعار البنزين والسولار اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

طارق التلمساني

بعد تصدر طارق التلمساني التريند .. 7 أسباب تؤدي إلى فقدان البصر

اسعار الدواجن اليوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الاثنين.. وصلت كام؟

الذهب

اشتري ذهب لو معاك فلوس.. الشعبة توجه رسالة عاجلة ومفاجأة بنهاية 2026

وزير التربية والتعليم

جدول الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل من التعليم بشأن الامتحان القادم

الخبز

حقيقة تطبيق الدعم النقدي بداية من يوليو.. ورفع سعر الخبز لـ 150 قرشًا

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

ترشيحاتنا

لحظة نزول الشخصين وفرحة المواطنين

وسط احتفالات الأهالي.. انتهاء أزمة برج الإرسال بمدينة الحمام ونزول المواطنين بعد الاستجابة لمطالبهما

جهود محافظة أسوان

محافظ أسوان يتفقد مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بالسد العالى شرق لرفع كفاءة المستشفى

الطبيبة

اتهام جديد في واقعة الاعتداء على طبيبة شبرا الخيمة.. وتجديد حبس المتهم 15 يومًا

بالصور

بوزن زائد.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة الشراشيب على طريقة شاكيرا في عروس البحر الإسكندرية

مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية
مي سليم تتألق بإطلالة لافتة على شاطئ الإسكندرية

تحفظ البطيخ طازجًا لأيام.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية
كيف تحفظ البطيخ طازجًا لأيام؟.. خطوات بسيطة تحافظ على الطعم والقيمة الغذائية

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا
بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

صناع الـ Fan Zone يكشفون كواليس التجربة في صاحبة السعادة

صاحبة السعادة
صاحبة السعادة
صاحبة السعادة

فيديو

الإعلامية سهير شلبي

انهيار سهير شلبي أثناء تشييع جنازة شقيقها.. والعزاء غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعادة تشكيل العالم.. حين تسقط القواعد ويُعاد توزيع النفوذ بالقوة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر ورسالتها الإنسانية

د. محمد عسكر، إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين الثورة التكنولوجية وحدود السيطرة البشرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الانعطاف الكبير وقراءة في خارطة الشرق الأوسط بعد التحول الإيراني

المزيد