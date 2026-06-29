الدولار يواصل التراجع .. وهذا أعلى وأقل سعر اليوم

واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم، ليستقر دون مستوى 50 جنيهًا في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في أسعار الصرف، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

أعلى سعر للدولار اليوم

سجل أعلى سعر لشراء الدولار 49.250 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 49.350 جنيه، وذلك في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك العقاري المصري العربي.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار، حيث بلغ 49.150 جنيه للشراء و49.250 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك قناة السويس: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 49.240 جنيه للشراء، و49.340 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 49.230 جنيه للشراء، و49.330 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 49.225 جنيه للشراء، و49.362 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 49.223 جنيه للشراء، و49.317 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.200 جنيه للشراء، و49.300 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 49.200 جنيه للشراء، و49.300 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.200 جنيه للشراء، و49.300 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 49.190 جنيه للشراء، و49.290 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.150 جنيه للشراء، و49.250 جنيه للبيع.