قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رفع أسعار الكهرباء أول يوليو 2026؟.. الوزارة تكشف حقيقة زيادة الشرائح المنزلية
كأس العالم 2026.. منتخب مصر يواصل استعداداته بقوة لمواجهة أستراليا
سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان
كارثة السرعة الزائدة.. إصابة 10 أشخاص في تصادم ميكروباص ولودر بالغربية
واثق الخطى.. منتخب مصر يدعم زيزو برسالة قبل مواجهة أستراليا
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. آخر تحديث
دعاء بعد صلاة الفجر.. أفضل الأدعية المستحبة لبدء اليوم بالبركة والرزق
المفاجأة قد تتحقق.. التعادل 1-1 يحسم الوقت الأصلي بين باراجواي وألمانيا
تفوق على أساطير.. مانويل نوير يدخل تاريخ كأس العالم أمام باراجواي
الرئيس الإيراني: سنفي بتعهداتنا إذا التزم الجانب الأمريكي بالاتفاق
زيادة الإحساس بالحرارة.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة خلال يوليو وأغسطس
تابت وكانت صائمة.. محامية تكشف كواليس الساعات الأخيرة قبل إعدام فتاة بورسعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026.. آخر تحديث

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
رانيا أيمن

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه  خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 30 يونيو 2026، دون مستوى 50 جنيهًا في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، وسط حالة من الهدوء النسبي في أسعار الصرف، وفقًا لآخر تحديثات البنوك.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سجل أعلى سعر لشراء الدولار 49.250 جنيه، بينما بلغ أعلى سعر للبيع 49.350 جنيه، وذلك في كل من بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك قناة السويس، والبنك العقاري المصري العربي.

أقل سعر للدولار اليوم

سجل بنك الإسكندرية أقل سعر للدولار، حيث بلغ 49.150 جنيه للشراء و49.250 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنوك

بنك قناة السويس: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 49.250 جنيه للشراء، و49.350 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 49.240 جنيه للشراء، و49.340 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 49.230 جنيه للشراء، و49.330 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 49.225 جنيه للشراء، و49.362 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

بنك HSBC: 49.223 جنيه للشراء، و49.317 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.200 جنيه للشراء، و49.300 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 49.200 جنيه للشراء، و49.300 جنيه للبيع.

الدولار يسجل أعلى مستوى في 13 شهرًا مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

البنك التجاري الدولي (CIB): 49.200 جنيه للشراء، و49.300 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 49.190 جنيه للشراء، و49.290 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.150 جنيه للشراء، و49.250 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء أقل سعر للدولار اليوم سعر الدولار اليوم في البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المستشار هشام بدوي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الضريبة على الدخل

هبة مجدي

مصدر مقرب يكشف حقيقة إصابة هبة مجدي بالسرطان |خاص

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

تعرف على مرض هبة مجدي.. 10 علامات صامتة لا تتجاهلها

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2026 .. جدول الأجور الجديدة

تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين

خسارة فادحة لـ الجنيه الذهب خلال أسبوع

هبة مجدي

بعد إصابة هبة مجدي.. أعراض غير متوقعة تكشف الإصابة بالسرطان

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

بعد وفاة ابنتيه.. جمال شعبان يطلق تحذيرًا عاجلًا ويعرض فحص قلب أسرة "جنة هاني" مجانًا

مجلس النواب

النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة

ترشيحاتنا

محمد صلاح

عضو اتحاد الكرة: محمد صلاح جاهز لمواجهة أستراليا.. ولا يُقارن إلا برموز مصر

لاشين

محمود صابر يقترب من تعويض مهند لاشين أمام أستراليا في المونديال

اليابان والبرازيل

حارس مرمى اليابان: لم أقدم ما يكفي لإنقاذ منتخب بلدي من الهزيمة

بالصور

سر أخفته لشهور.. القصة الكاملة وراء إصابة هبة مجدي بالسرطان

هبة مجدي
هبة مجدي
هبة مجدي

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين
خبراء يحذرون من عادة صباحية يرتكبها الملايين

"أثر التجنب الضريبي على مقروئية التقارير المالية" رسالة ماجستير بكلية التجارة جامعة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

أشرف زكي وأحمد صفوت يقدمان واجب العزاء في المنتج غزال الشال

احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي
احمد صفوت واشرف زكي

فيديو

أغنية أنا بعدك ل الشامي

أنا بعدك.. الشامي يطرح أحدث أغانيه عبر يوتيوب

هبة مجدي

أشد مرض وأصعب علاج.. تفاصيل رسالة هبة مجدي التي أقلقت جمهورها

أغنية نص ملعب قلبي لحكيم

بعد نجاحها اللافت .. "نص ملعب قلبي" تضع حكيم في قائمة الأكثر رواجًا

الفريق ياسر الطودي

قائد قوات الدفاع الجوي: لدينا أحدث الإمكانيات والأنظمة لحماية سماء مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: عندما تنطق الأرقام .. 30 يونيو.. أنقذت الهوية وأعادت بناء الدولة المصرية

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: هل تحكمنا الخوارزميات أكثر مما نفهمها؟

د. وليد فاروق مدير مرصد الذهب

د. وليد فاروق يكتب: كيف غيّرت أسعار الفائدة والدولار قواعد سوق الذهب عالميًا ؟

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: دردشة على القهوة.. حكاية 10 سنين غيرت شكل مصر

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الرحلة الأسرية تبنى على الفضل لا العدل

المزيد