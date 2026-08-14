محافظ البحر الأحمر: منتجع العائلات بالغردقة نموذج لتطبيق التوجيهات الرئاسية بإطلالة بحرية مفتوحة

أكد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تعمل بحزم وانضباط كامل على تنفيذ هذه التكليفات على أرض الواقع، بما يضمن حق المواطنين والزائرين على حد سواء في الاستمتاع بالمتنفسات الطبيعية والواجهات البحرية الفريدة التي تزخر بها المحافظة، دون أي معوقات أو قيود تحد من هذا الحق التزامًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير شواطئ عامة نظيفة وآمنة لجميع المواطنين، وضمان عدم إقامة أي منشآت أو حواجز تحجب الرؤية عن البحر أو تحول دون تمتع المواطن المصري بثروته الطبيعية.

وأوضح الدكتور وليد البرقي، أن شواطئ "منتجع العائلات" الثلاثة الواقعة بمدينة الغردقة يمثل النموذج الأبرز والأمثل لتطبيق هذه الرؤية الرئاسية على أرض الواقع؛ إذ تمتلك هذه الشواطئ إطلالة بصرية ومفتوحة كلياً، خالية تماماً من أي إنشاءات أو حواجز أو أبنية قد تؤثر بأي شكل من الأشكال على نسق المشهد الطبيعي الخلاب الذي تشتهر به المنطقة، والذي يُعد أحد أهم مقومات الجذب السياحي بمدينة الغردقة .

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المنشآت والمرافق الخدمية القائمة داخل شواطئ "منتجع العائلات" لم تُقم بشكل عشوائي، بل تم تصميمها ومراجعتها بدقة من قبل جهات هندسية ومعمارية متخصصة، وفق أساليب معمارية وبيئية متكاملة تراعي بالدرجة الأولى الحفاظ على الامتداد البصري للمياه المفتوحة، وعدم الإخلال بالطابع الطبيعي والجمالي للمكان، وتضمن في الوقت ذاته تقديم أعلى مستويات الراحة والأمان والخدمة للمترددين من مختلف الفئات العمرية، بما يحقق التوازن المنشود بين التطوير العمراني من جهة، والحفاظ على الهوية البيئية والطبيعية للمكان من جهة أخرى.

وأضاف أن شواطئ المنتجع تواصل استقبال أعضائها وكافة المواطنين والوافدين من مختلف الجنسيات على مدار العام، بأسعار مخفضة ومناسبة لمختلف فئات المجتمع، وذلك إيماناً بالدور المجتمعي، وتأكيداً على استراتيجية الدولة المصرية الشاملة في دعم جودة الحياة، وتوفير الخدمات الترفيهية لكافة فئات المجتمع دون تمييز، وبعيداً عن أي مغالاة في الأسعار قد تحرم بعض الفئات من التمتع بهذه المرافق.

ورحّب الدكتور وليد البرقي بجميع الزوار والمواطنين من داخل مصر وخارجها، للاستمتاع بالأجواء الشاطئية الفريدة والمقومات السياحية المتميزة التي تتمتع بها شواطئ "منتجع العائلات" بمدينة الغردقة، مؤكداً استمرار المحافظة في العمل على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات الشاطئية، بالمظهر الحضاري والراقي الذي يليق بمكانة الغردقة، كوجهة سياحية عالمية تستقطب ملايين الزوار سنوياً من مختلف أنحاء العالم.