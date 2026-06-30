ابني وأمي كانوا حياتي.. حنان سليمان تفسر رفضها الزواج

كشفت الفنانة حنان سليمان لأول مرة عن السبب الحقيقي وراء رفضها الزواج طوال 27 عامًا، منذ وفاة زوجها عام 1999، مؤكدة أن مسؤولياتها الأسرية كانت السبب الرئيسي في اتخاذ هذا القرار.





تصريحات في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”





وخلال استضافتها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، أوضحت حنان سليمان أنها لم تفكر في الزواج مرة أخرى بعد رحيل زوجها.





ابنها كان الأولوية





أكدت الفنانة أن رعاية ابنها يحيى كانت على رأس أولوياتها، وهو ما جعلها تؤجل فكرة الارتباط طوال تلك السنوات.

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