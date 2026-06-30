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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

7 علامات تكشف احتياج جسمك للراحة وليس المزيد من القهوة

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة
أسماء عبد الحفيظ

مع ضغط العمل وساعات السهر الطويلة، يلجأ كثيرون إلى فنجان قهوة إضافي كلما شعروا بالإرهاق، معتقدين أنه الحل السريع لاستعادة النشاط. 

لكن خبراء التغذية يؤكدون أن الجسم في كثير من الأحيان لا يحتاج إلى المزيد من الكافيين، بل يرسل إشارات واضحة تدل على حاجته إلى الراحة واستعادة توازنه. 

ويوضح خبير التغذية الدكتور عبد الرحمن شمس أن الإفراط في تناول القهوة لإخفاء أعراض التعب قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة بدلاً من علاجها.

7 علامات تكشف أن جسمك يحتاج إلى الراحة وليس المزيد من القهوة

أكد الدكتور عبد الرحمن شمس، خبير التغذية، أن الكافيين قد يمنح الجسم دفعة مؤقتة من اليقظة، لكنه لا يعوض النوم أو الراحة، مشيرًا إلى أن تجاهل إشارات الإرهاق قد يؤثر سلبًا في الصحة الجسدية والنفسية.

1 الإرهاق المستمر رغم شرب القهوة

إذا كنت تشرب أكثر من كوب يوميًا وما زلت تشعر بالتعب والخمول، فهذه علامة على أن المشكلة ليست نقص الكافيين، بل حاجة الجسم إلى النوم أو الحصول على فترة راحة كافية.

2 صعوبة التركيز

يقول الدكتور عبد الرحمن شمس إن انخفاض القدرة على التركيز أو كثرة النسيان أثناء العمل قد يكون نتيجة إجهاد الدماغ، وليس بسبب قلة القهوة، إذ يحتاج المخ إلى الراحة لاستعادة كفاءته.

3 العصبية وسرعة الانفعال

عندما يصبح الشخص سريع الغضب أو يفقد أعصابه لأسباب بسيطة، فقد يكون ذلك مؤشرًا على الإرهاق الجسدي والنفسي، بينما قد يؤدي الإفراط في الكافيين إلى زيادة التوتر بدلاً من تخفيفه.

4 الصداع المتكرر

قد يظهر الصداع نتيجة قلة النوم أو الإجهاد المستمر، كما أن الاعتماد الزائد على القهوة قد يسبب صداعًا عند انخفاض تأثير الكافيين في الجسم.

5 ضعف الأداء البدني

إذا شعرت بأن ممارسة الأنشطة اليومية أو التمارين الرياضية أصبحت أكثر صعوبة من المعتاد، فقد يكون السبب هو حاجة العضلات والجسم إلى التعافي، وليس إلى جرعة جديدة من المنبهات.

6 اضطرابات النوم

يشير خبير التغذية إلى أن تناول القهوة في أوقات متأخرة من اليوم قد يسبب صعوبة في النوم، وهو ما يدخل الجسم في دائرة من الإرهاق المتكرر والحاجة إلى المزيد من الكافيين في اليوم التالي.

7 الرغبة المستمرة في تناول السكريات

عندما يشعر الجسم بالإجهاد، يميل إلى طلب مصادر سريعة للطاقة مثل الحلويات والمشروبات السكرية، وهي إشارة إلى أن الجسم يحتاج إلى الراحة والتغذية السليمة أكثر من احتياجه إلى المنبهات.

كيف تستعيد نشاطك بطريقة صحية؟

ينصح الدكتور عبد الرحمن شمس بعدم الاعتماد على القهوة كحل دائم للتعب، موضحًا أن استعادة النشاط تبدأ بالحصول على عدد ساعات كافٍ من النوم، وشرب كميات مناسبة من الماء، وتناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والخضراوات والفواكه، مع الحرص على الحركة الخفيفة خلال اليوم.

وأضاف أن أخذ استراحة قصيرة لمدة 10 إلى 15 دقيقة أثناء العمل قد يكون أكثر فاعلية في تحسين التركيز من تناول كوب إضافي من القهوة، خاصة مع ممارسة تمارين التنفس أو المشي لبضع دقائق.

متى يصبح الإرهاق علامة تستدعي استشارة الطبيب؟

واختتم خبير التغذية حديثه بالتأكيد على أنه إذا استمر الشعور بالتعب والإرهاق لأسابيع متتالية رغم النوم الجيد والتغذية الصحية، أو كان مصحوبًا بفقدان الوزن أو الدوخة أو ضيق التنفس، فمن الضروري مراجعة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة، لأن الإرهاق المزمن قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية مثل فقر الدم أو اضطرابات الغدة الدرقية أو نقص بعض الفيتامينات والمعادن.

ويؤكد الخبراء أن القهوة مشروب مفيد عند تناولها باعتدال، لكنها لا يمكن أن تكون بديلاً عن النوم والراحة. فالاستماع إلى إشارات الجسم والتعامل معها مبكرًا هو أفضل وسيلة للحفاظ على الصحة والطاقة والإنتاجية على المدى الطويل.

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