تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق

تأكيدا لموقع صدى البلد ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المنشور المتداول الذي زعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم بإحالة واضع امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2026 الأحد الماضي ، للتحقيق بعد شكوى عدد كبير من الطلاب من صعوبة الامتحان

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم على حسابه الرسمي على فيس بوك : إن هذا المنشور مزيف وغير صحيح ورجاء عدم تداول معلومات غير صحيحة

وكان قد نشر موقع صدى البلد في العاشرة من صباح اليوم ، تقريرا بعنوان حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح



حيث قال تقرير صدى البلد : نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إحالة واضع امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة الأحد للتحقيق بعد شكاوى الطلاب من صعوبة الامتحان ، مؤكداً أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

وحذر المصدر في التقرير المنشور على صدى البلد ، طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء أمورهم ، من الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على فيس بوك

وشدد المصدر على ضرورة متابعة البيانات الرسمية التي تنشرها وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة بشكل طبيعي بعد غد الخميس الموافق 2 يوليو 2026 في جميع محافظات الجمهورية ، رغم اجازة ثورة 30 يوليو

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار بعد غد الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بعدد من الجهات الحكومية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، لا ينطبق على أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، التي تستمر وفق المواعيد المحددة مسبقًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يمتحن الطلاب الخميس ؟

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه من المقرر يوم الخميس 2 يوليو ، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظامين الجديد والقديم ، امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، والجغرافيا لطلاب أدبي ، وأضافت أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين ، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين أيضا يوم 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )