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تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تأكيداً لصدى البلد.. التعليم تنفي إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق

شادي زلطة
شادي زلطة
ياسمين بدوي

تأكيدا لموقع صدى البلد ، نفى شادي زلطة المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، المنشور المتداول الذي زعم صدور قرار رسمي من وزير التربية والتعليم بإحالة واضع امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة 2026 الأحد الماضي ، للتحقيق بعد شكوى عدد كبير من الطلاب من صعوبة الامتحان

وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم على حسابه الرسمي على فيس بوك : إن هذا المنشور مزيف وغير صحيح ورجاء عدم تداول معلومات غير صحيحة

وكان قد نشر موقع صدى البلد في العاشرة من صباح اليوم ، تقريرا بعنوان حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح


 حيث قال تقرير صدى البلد : نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد ، إحالة واضع امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة الأحد للتحقيق بعد شكاوى الطلاب من صعوبة الامتحان ، مؤكداً أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات بشأن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2026

وحذر المصدر في التقرير المنشور على صدى البلد ، طلاب الثانوية العامة 2026 وأولياء أمورهم ، من الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي يتم تداولها على فيس بوك

وشدد المصدر على ضرورة متابعة البيانات الرسمية التي تنشرها وزارة التربية والتعليم على صفحتها الرسمية

وعلى جانب آخر ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات الثانوية العامة 2026 مستمرة بشكل طبيعي بعد غد الخميس الموافق 2 يوليو 2026 في جميع محافظات الجمهورية ، رغم اجازة ثورة 30 يوليو

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار بعد غد الخميس 2 يوليو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بعدد من الجهات الحكومية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، لا ينطبق على أعمال امتحانات الثانوية العامة 2026 ، التي تستمر وفق المواعيد المحددة مسبقًا.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا يمتحن الطلاب الخميس ؟

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه من المقرر يوم الخميس 2 يوليو ، بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 النظامين الجديد والقديم ، امتحان الكيمياء لطلاب علمي علوم وعلمي رياضة ، والجغرافيا لطلاب أدبي ، وأضافت أنه بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المكفوفين ، يؤدي طلاب الثانوية العامة المكفوفين أيضا يوم 2 يوليو 2026 ، امتحان اللغة الأجنبية الأولى (الورقة الأولى )

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حقيقة إحالة واضع امتحان عربي الثانوية العامة للتحقيق بعد شكاوى الطلاب| التعليم توضح

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