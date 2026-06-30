وزيرة التضامن تتابع تداعيات اندلاع حريق بعقار في منطقة منشأة ناصر بالقاهرة

تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات اندلاع حريق فى عقار بشارع عبد التواب بمنطقة منشأة ناصر بالقاهرة، وهو ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا ، ونقل عدد من المصابين إلى المستشفيات.

ووجهت وزيرة التضامن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بالتنسيق مع مدير مديرية التضامن الاجتماعي القاهرة، وفريق الإغاثة بالهلال الأحمر المصري بتقديم التدخلات الإغاثية والمساعدات العاجلة واتخاذ اللازم.

وتتقدم الدكتورة مايا مرسي بخالص التعازي لأسر الضحايا داعية الله أن يلهمهم الصبر ويربط على قلوبهم ، وسرعة الشفاء للمصابين، موجهة بصرف المساعدات اللازمة لأسر الضحايا.