قرار جمهوري بمنح المستشار محمد الشناوي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بمنح المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

على جانب آخر، أدت المستشارة هدى عيسى، اليوم، اليمين أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٦، بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من يوليو عام ٢٠٢٦، خلفًا ل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية المكتمل عطاؤه.

الجدير بالذكر أن المستشارة هدى أحمد محمد عيسى من مواليد عام ١٩٥٧ بمحافظة الإسكندرية، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٩، ثم التحقت بالنيابة الإدارية عام ١٩٨١، لتبدأ مسيرةً قضائيةً حافلةً بالعطاء والتميز، امتدت لأكثر من أربعة وأربعين عامًا، كرَّست خلالها جهودها لإعلاء سيادة القانون وصون المشروعية وترسيخ قيم العدالة.

وخلال مسيرتها العلمية، حازت عددًا من الجوائز وشهادات التقدير، من أبرزها جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٧، فضلًا عن جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي؛ تقديرًا لتفوقها العلمي وتميزها الأكاديمي.

واستهلت عملها القضائي بنيابة شركات أول الإسكندرية، ثم تنقلت بين عددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، حيث عملت في العديد من نيابات محافظة الإسكندرية، من أبرزها: نيابة الإسكندرية – القسم الأول، ونيابة الصحة، ونيابة النقل والمواصلات، إلى جانب نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة، مكتسبةً خبراتٍ قضائيةً وإداريةً متنوعةً أثرت مسيرتها المهنية.

وتقلدت العديد من المناصب القيادية، شملت: نائب مدير نيابة الصحة بالإسكندرية، ونائب مدير نيابة النقل والمواصلات بالإسكندرية، ومدير نيابة الإدارة المحلية – القسم الأول بالإسكندرية، ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، ووكيل المكتب الفني بالإسكندرية، واعتبارًا من الثالث عشر من سبتمبر عام ٢٠٢٥، تولت منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية، وعضو مجلس التأديب.

على صعيد آخر، شاركت خلال الفترة من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٩- في الإشراف على عددٍ من الاستحقاقات الدستورية شملت: الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والاستفتاءات الدستورية حيث ترأست عددًا من اللجان الفرعية، بخلاف عضوية عددٍ من اللجان العامة في مختلف الدوائر الانتخابية.

وظلت تشغل هذا المنصب حتى صدور القرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٦، بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من يوليو عام ٢٠٢٦، لتتوج بذلك مسيرةً قضائيةً مشرفةً اتسمت بالكفاءة والنزاهة والإخلاص في أداء رسالة العدالة.