قائد قوات الدفاع الجوي: سماء مصر مصانة ومحمية بأحدث أنظمة التسليح العالمية.. فيديو وصور

احتفلت القوات المسلحة بالعيد السادس والخمسين لقوات الدفاع الجوي والذى يواكب ذكرى بناء حائط الصواريخ فى الثلاثين من يونيو عام 1970.

وبهذه المناسبة عقد الفريق ياسر كمال الطودى قائد قوات الدفاع الجوي مؤتمرا صحفيا أكد خلاله أن اليوم هو ذكرى غالية لمعجزة عسكرية سطرها رجال الدفاع الجوي حينما تهاوت طائرات العدو أمام حائط الصواريخ الذى حقق السيطرة التامة على المجال الجوى.

وأشار قائد قوات الدفاع الجوي، إلى أن سماء مصر مصانة ومحمية برجال فى أعلى درجات الإستعداد والجاهزية مسلحين بإرادة وعزيمة لا تلين ليبقى وطننا عصياً على كل طامع وأن حائط الصواريخ الذى بناه الآباء من أبطال الدفاع الجوى سيظل قويا متجددا يطوره الأبناء بأحدث أنظمة التسليح العالمية.

ووجه الفريق ياسر كمال الطودى التحية والتقدير والإعتزاز لهؤلاء الأبطال الذين كانوا وما زالوا حائط الصد المنيع الذى يحمى الحاضر والمستقبل ويحفظ للوطن عزته أبد الدهر.