يعد التهاب المفاصل من أكثر المشكلات الصحية شيوعًا، إذ يصيب الملايين حول العالم، وقد يبدأ بأعراض بسيطة مثل الألم أو التيبس، ثم يتطور تدريجيًا ليؤثر في الحركة وجودة الحياة إذا لم يتم التعامل معه مبكرًا. ويحذر الأطباء من أن بعض العادات اليومية والأمراض المزمنة قد تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل دون أن يدرك كثيرون ذلك.

8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

ويؤكد الدكتور أشرف إسماعيل استشارى جراحات العمود الفقري، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن التعرف على عوامل الخطر يساعد في الوقاية وتقليل فرص حدوث المضاعفات، خاصة مع التقدم في العمر.

ما هو التهاب المفاصل؟

التهاب المفاصل هو حالة تصيب المفصل نفسه أو الأنسجة المحيطة به، وتؤدي إلى الألم والتورم والتيبس، وقد تصيب مفصلًا واحدًا أو عدة مفاصل، وتختلف أسبابها بحسب نوع الالتهاب.

8 أسباب تزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

1 التقدم في العمر

يزداد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل مع التقدم في السن، نتيجة تآكل الغضاريف وضعف قدرة المفاصل على التجدد.

2 السمنة وزيادة الوزن

يشكل الوزن الزائد ضغطًا كبيرًا على مفاصل الركبتين والوركين والعمود الفقري، مما يسرع تآكل الغضاريف ويزيد احتمالات الالتهاب.

3 الإصابات القديمة

قد تؤدي إصابات الملاعب أو الحوادث أو الكسور السابقة إلى تلف المفصل، ما يزيد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بعد سنوات.

4 أمراض المناعة الذاتية

بعض الأمراض، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء، تجعل الجهاز المناعي يهاجم أنسجة المفاصل، مسببة الالتهاب والألم.

احذرها قبل فوات الأوان.. 8 أسباب شائعة وراء التهاب المفاصل قد تهدد حركتك

5 العدوى

قد تصل البكتيريا أو الفيروسات إلى أحد المفاصل، مسببة التهابًا يحتاج إلى علاج سريع لتجنب تلف المفصل.

6 الاستعداد الوراثي

وجود تاريخ عائلي للإصابة ببعض أنواع التهاب المفاصل قد يزيد من احتمالية الإصابة، خاصة إذا توافرت عوامل خطر أخرى.

7 قلة الحركة

الخمول لفترات طويلة يؤدي إلى ضعف العضلات المحيطة بالمفاصل، ما يقلل من قدرتها على دعم المفصل ويزيد التيبس والألم.

8 التدخين

تشير الدراسات إلى أن التدخين يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، كما قد يفاقم أعراض المرض ويؤثر في الاستجابة للعلاج.

أعراض تستدعي الانتباه

تشمل أبرز أعراض التهاب المفاصل:

ألم في المفصل يزداد مع الحركة.

تيبس خاصة في الصباح.

تورم واحمرار حول المفصل.

صعوبة في الحركة.

الشعور بسخونة في المفصل المصاب.

ضعف القدرة على أداء الأنشطة اليومية.

كيف تقلل خطر الإصابة؟

يوصي الأطباء بالحفاظ على وزن صحي، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول غذاء متوازن غني بأحماض أوميغا 3 والكالسيوم وفيتامين D، مع الإقلاع عن التدخين، وعلاج الإصابات والأمراض المزمنة مبكرًا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح بمراجعة الطبيب إذا استمر ألم المفاصل لأكثر من عدة أيام، أو صاحبه تورم شديد، أو ارتفاع في درجة الحرارة، أو صعوبة ملحوظة في الحركة، لأن التشخيص المبكر يساعد على السيطرة على المرض وتقليل تلف المفاصل.