رغم استخدامه يوميًا.. خبيرة تجميل تكشف أخطاء تجعل واقي الشمس بلا فائدة

يعد واقي الشمس من أهم مستحضرات العناية بالبشرة، إذ يساعد على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية التي تسبب الحروق والتصبغات والشيخوخة المبكرة، إلا أن كثيرًا من النساء يستخدمنه بطريقة خاطئة، ما يفقده جزءًا كبيرًا من فعاليته.

وفي هذا السياق، كشفت خبيرة التجميل هبة محمد عن أبرز الأخطاء التي تقع فيها السيدات عند استخدام واقي الشمس، مؤكدة أن اتباع الطريقة الصحيحة يضمن الحصول على أقصى درجات الحماية ويحافظ على نضارة البشرة وصحتها.

وضع واقي الشمس قبل الخروج مباشرة

أوضحت هبة محمد أن من أكثر الأخطاء شيوعًا وضع واقي الشمس قبل مغادرة المنزل مباشرة، مشيرة إلى أن معظم أنواع الواقي تحتاج إلى نحو 15 إلى 20 دقيقة حتى تتفاعل مع البشرة وتكوّن طبقة الحماية المطلوبة، لذلك يفضل وضعه قبل الخروج بوقت كافٍ.

استخدام كمية أقل من اللازم

وأضافت أن بعض النساء يستخدمن كمية قليلة جدًا من واقي الشمس خوفًا من لمعان البشرة أو الشعور بالدهون، إلا أن ذلك يقلل من مستوى الحماية الفعلي. وأكدت أن توزيع كمية مناسبة على الوجه والرقبة والأذنين وجميع المناطق المكشوفة يضمن تغطية الجلد بصورة صحيحة.

عدم تجديد واقي الشمس

وأشارت خبيرة التجميل إلى أن الاعتقاد بأن وضع واقي الشمس مرة واحدة في الصباح يكفي طوال اليوم يعد من أكبر الأخطاء، موضحة أنه يجب إعادة استخدامه كل ساعتين عند التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما ينبغي تجديده بعد السباحة أو التعرق الشديد أو استخدام المنشفة.

تجاهل الرقبة واليدين

الطريقة الصحيحة لوضع واقي الشمس

ولفتت إلى أن الكثير من السيدات يركزن على الوجه فقط، بينما يهملن الرقبة واليدين والأذنين، وهي مناطق تتعرض للشمس بشكل مستمر، وقد تظهر عليها علامات الشيخوخة والتصبغات بشكل أسرع إذا لم تتم حمايتها.

اختيار نوع لا يناسب طبيعة البشرة

وأكدت هبة محمد أن اختيار واقي الشمس يجب أن يكون وفقًا لنوع البشرة، فالبشرة الدهنية تحتاج إلى تركيبة خفيفة لا تسبب انسداد المسام، بينما تحتاج البشرة الجافة إلى واقٍ يحتوي على مكونات مرطبة، أما البشرة الحساسة فتحتاج إلى منتجات مخصصة تقلل فرص التهيج.

الاعتماد على مستحضرات التجميل فقط

وأوضحت أن بعض النساء يعتمدن على كريم الأساس أو مستحضرات التجميل التي تحتوي على عامل حماية من الشمس، معتقدات أنها تغني عن استخدام الواقي، إلا أن هذه المنتجات لا توفر الحماية الكافية عند التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

استخدام واقي الشمس في الصيف فقط

وشددت خبيرة التجميل على أن الأشعة فوق البنفسجية لا تقتصر على فصل الصيف، بل تكون موجودة طوال العام حتى في الأيام الغائمة، لذلك يجب أن يصبح واقي الشمس جزءًا ثابتًا من الروتين اليومي للعناية بالبشرة.

إهمال تاريخ الصلاحية

ومن الأخطاء التي حذرت منها أيضًا استخدام واقي شمس منتهي الصلاحية أو تعرض لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، لأن ذلك يؤدي إلى انخفاض كفاءته، وقد لا يوفر الحماية المكتوبة على العبوة.

نصائح للحصول على أفضل حماية

قدمت هبة محمد مجموعة من النصائح المهمة للحفاظ على البشرة، من بينها اختيار واقي شمس بعامل حماية مناسب لا يقل عن SPF 30 للاستخدام اليومي، ووضعه قبل الخروج بربع ساعة، وتجديده بانتظام، مع ارتداء النظارات الشمسية والقبعات وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

وأكدت أن العناية بالبشرة لا تعتمد على استخدام مستحضرات التجميل فقط، بل تبدأ من الالتزام بالعادات الصحيحة التي تحافظ على صحة الجلد وتقلل من فرص ظهور التجاعيد والتصبغات ومشكلات البشرة المرتبطة بالتعرض المستمر لأشعة الشمس.