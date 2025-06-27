بيجيب سرطان.. إيمي سالم تحذر من استخدام واقي الشمس

شاركت الفنانة إيمي سالم، فيديو تحذر فيه من استخدام واقي الشمس، عبر حسابها الرسمي على منصة التيك توك.

وقالت إيمي: "الصيف داخل وبقول للبنات متحطوش صن بلوك لأنه بيجيب كانسر، وبيدمر جلد الوش لأنه أضعف جلد في الجسم كله، أرجوكم محدش يستخدمه، وأنا شخصيا مبطلاه بقالي سنة وفيه فرق كبير حصل في بشرتي".

وكانت قد أعلنت الفنانة إيمي سالم عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير" فيسبوك" عن وفاة جدتها. س

ونشرت إيمي سالم صورة جمعتها بجدتها الراحلة وقالت: انا لله وانا اليه راجعون مع السلامه يا اللي ربتي و كبرتي ... مع السلامه يا أمي التانية … ربنا يرحمك و يغفرلك و يثبتك عند السؤال …ويعاملك بما هو أهله... مع السلامة يا حتة مننا كلنا ... مع السلامه يا بركه و كبيرة العيلة.

وتابعت الفنانة إيمي سالم حديثها قائلة : جدتي الحاجة: ناديه محمد بدر الدين خيرالله في ذمه الله اللهم اجعل دارها الجنة، و الحقنا بها و انت راضي عنا ارجوكم الفاتحة و الدعاء ناديه خيرالله بحبك قوي.

واختتمت إيمي سالم : يقتصر العزاء في مدافن العائله في الاسكندريه مدافن العمود