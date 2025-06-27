أيمن بهجت قمر: ريستارت من أعلى 10أفلام تحقيقًا للإيرادات بالسينما المصرية

أعرب الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر، عن سعادته بوصول فيلم ريستارت لقائمة أعلى 10 أفلام تحقيقًا للإيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وكتب أيمن عبر حسابه على فيسبوك: “ريستارت يصل لـ 79 مليون ونص ويدخل قائمة أعلى 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية من حيث الإيرادات، الحمد لله النجاح ده بفضل ربنا وتعبنا كلنا وأولنا تامر حسني وفريق العمل كله، ودي أقل هدية لأختنا المخرجة سارة وفيق ويارب النجاح ده يخفف من عليها صدمتها في رحيل والدتها.. ألف مبروك ربنا كبير ودايمًا بيبيض وشي.. ولسه”.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني يحتفل ريستارت

أُقيم العرض الخاص لفيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني مساء أمس في إحدى سينمات منطقة أكتوبر، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام، في أجواء احتفالية تميزت بالتنظيم المحترف والتنفيذ الدقيق.

وشهد الحدث حضور نخبة من ألمع النجوم، من بينهم: إلهام شاهين، أحمد سعد، عمر الشناوي، إسلام جمال وزوجته، كزبرة، رانيا، نورهان منصور، مدين، أمير طعيمة، حميد الشاعري، وأيمن بهجت قمر، والذين حرصوا على مشاركة تامر حسني هذه اللحظة المميزة ودعم صناع الفيلم.