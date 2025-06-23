فى أسبوع الرابع.. ريستارت يتراجع فى السينمات السعودية ويقترب من 23 مليون جنيه

تراجع فيلم"ريستارت"، فى شباك التذاكر السعودي، هذا الأسبوع، إلى المركز الخامس، بعدما كان يحتل المركز الرابع الاسبوع الماضي.

وحقق فيلم ريستارت ، بطولة تامر حسني، فى أسبوع عرضه الرابع بالسينمات السعودية، مليون و700 ألف ريال سعودي، وهو ما يعادل 22 مليون و800 ألف جنيه.

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

تامر حسني يحتفل ريستارت

أُقيم العرض الخاص لفيلم "ريستارت" للنجم تامر حسني مساء أمس في إحدى سينمات منطقة أكتوبر، وسط حضور كبير من نجوم الفن والإعلام، في أجواء احتفالية تميزت بالتنظيم المحترف والتنفيذ الدقيق.

وشهد الحدث حضور نخبة من ألمع النجوم، من بينهم: إلهام شاهين، أحمد سعد، عمر الشناوي، إسلام جمال وزوجته، كزبرة، رانيا، نورهان منصور، مدين، أمير طعيمة، حميد الشاعري، وأيمن بهجت قمر، والذين حرصوا على مشاركة تامر حسني هذه اللحظة المميزة ودعم صناع الفيلم.