حرب الجبالي الحلقة 22.. هبة مجدي توافق على الزواج من أحمد خالد صالح

طرحت منصة “شاهد” الحلقة 22 من مسلسل “حرب الجبالي”، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 48 ساعة.



وحملت الحلقة عدد من الأحداث، منها قيام هبة مجدي بالموافقة علي الزواج من راشد “ أحمد خالد صالح”، بعد ان رد حرب “أحمد رزق” طليقته الي عصمته.

أبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل «حرب الجبالى» من بطولة كوكبة ونخبة من النجوم أبرزهم: النجم أحمد رزق، هبة مجدى، نسرين أمين، سوسن بدر، رياض الخولى، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أحمد عزمى، دنيا المصرى، خالد كمال، صفوة وعدد آخر من الفنانين، وهو من قصة سيناريو وحوار سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

أحداث مسلسل حرب الجبالي

تدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” فى إطار دراما شعبية فى أحد الأحياء الشعبية، وتتوالى الأحداث الشيقة التى تحمل العديد من الصراعات والأزمات بين الأبطال.