مسلسل فات الميعاد الحلقة 8 .. أحمد مجدي يشتري شقة لـ أسماء أبو اليزيد

طرحت منصة watch it، الحلقة 8 من مسلسل "فات الميعاد"، وذلك قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة فقط.

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل" فات الميعاد" عددا من الأحداث، ومنها قيام مسعد" أحمد مجدي" بشراء شقة حتي يتمكن من الصلح مع بسمة" أسماء أبو اليزيد"، إلا أنها رفضت ذلك.

وانتهت الحلقة بان قامت بسمة بالذهاب إلى شقة الزوجية للحصول علي متعلقاتها، فيما يحاول مسعد أن يضغط عليها بذكرياتهم سويًا ليقنعها بالعودة له.

أبطال مسلسل فات الميعاد

مسلسل فات الميعاد، من بطولة عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد علي رزق، هاجر عفيفي، محمد أبو داود، أحمد صفوت، فدوى عابد، وهو من تأليف عاطف ناشد، وإخراج سعد هنداوي.





‎تعاون أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد

ويأتي هذا التعاون الثاني بين أحمد مجدي وأسماء أبو اليزيد، بعد مشاركتهما معا في مسلسل “الآنسة فرح”، الذي عرض على مدار 5 سنوات متتالية، وحقق نجاحا كبيرا.