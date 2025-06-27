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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أفضل صديق لي.. ليلى زاهر تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها ملك

ليلى أحمد زاهر وملك أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر وملك أحمد زاهر
سارة عبد الله

احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد شقيقتها ملك، وشاركت صورا تجمعهما في أسعد لحظاتهما معا عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت ليلى زاهر: “عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق لي منذ اليوم الأول أختي، توأم روحي، الثابت إلى الأبد، توأم روحي، وسندي الثابت في كل مراحل الحياة.. أنتِ راحتي، وفرحتي، والدعم الحقيقي اللي دايمًا في ضهري”.

ليلى أحمد زاهر على انستجرام

وهنأت الفنانة ليلى أحمد زاهر زوجها المنتج هشام جمال، بمناسبة عيد ميلاده متغزلة به بكلمات رومانسية.

ونشرت فيديو لصور مجمعة لهما سويا على صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام وعلقت عليها: “ إلى قلبي، زوجي الرائع والأبدي، أسعد عيد ميلاد لك! مليون حياة لن تكون كافية لأحبك. أنت كل ما دعوت به وأكثر. شيء واحد أخير، زوجي أنت الحب الذي يحدث مرة واحدة في العمر، الأكثر حظًا لأكون لك”.

واحتفل الثنائي الفني ليلى أحمد زاهر والمنتج هشام جمال بزفافهما في حفل استثنائي أُقيم عند هرم سقارة الأثري، وسط أجواء ساحرة تحمل طابع الحضارة الفرعونية، بحضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والمجتمع.

إضاءة هرم سقارة

وشهد حفل الزفاف إنارة هرم سقارة باللون الأحمر لظهوره بشكل متناسق، ويأتي هذا الحفل بعد أيام من احتفال الثنائي بعقد قرانهما في 14 أبريل الجاري، في أجواء عائلية مميزة شهدت حضور عدد من المقربين منهم رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

ليلى أحمد زاهر ملك أحمد زاهر عيد ميلاد ملك زاهر

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