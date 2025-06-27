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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إعادة عرض ثلاثية SPIDER-MAN الأصلية في السينما سبتمبر المقبل

سلسلة سبايدر مان
سلسلة سبايدر مان
نجلاء سليمان

أعلنت شركة سوني عن إعادة عرض ثلاثية SPIDER-MAN  الأصلية، بطولة توبي ماجواير، في إطار فعالية Fathom Fan Favorites ابتداءً من 26 سبتمبر 2025 وحتى 5 أكتوبر .


ومن المقرر أن يشهد إعادة العرض إضافة دقايق لمشاهد تحمل مواجهات بين الأبطال لم يكشف عنها من قبل.

يبدأ بيع التذاكر في 25 يوليو المقبل عبر موقع Fathom Entertainment وعدد من دور العرض التابعة للحدث.

تهدف الفعالية لإحياء الذكريات واستقطاب جيل جديد إلى تجربة ثلاثية “سبايدر‑مان” الكلاسيكية، إلى جانب تقديم النسخة الموسّعة من الجزء الثاني لأول مرة على الشاشة الكبيرة.


في عرض أمريكي محدود سابق، حققت الأفلام الثلاثة إجمالي حوالى 3.2 مليون دولار، خاصة الجزء الثاني الذي يتمتع بشعبية كبيرة.


الميزة الأبرز في هذا الحدث هي عرض النسخة الموسعة Spider-Man 2.1 لأول مرة بدقة 4K وبمشاهد إضافية بعد توفرها فقط على DVD منذ 2007. بناء على طلب جمهور كبير يرغب في رؤية العمل الأصلي على الشاشة الكبيرة مجددًا.

شهدت سلسلة “سبايدر مان” الأصلية، التي أخرجها سام رايمي، نجاحًا جماهيريًا واسعًا، وساهم في ذلك الأداء اللافت لطاقمها الرئيسي، وعلى رأسهم النجم توبي ماجواير في دور “بيتر باركر / سبايدر مان”، حيث قدّم شخصية البطل الخارق بصورة إنسانية وعميقة، عالقة في أذهان الجمهور حتى اليوم. 

وشاركت في البطولة أيضًا كيرستن دانست بدور “ماري جين واتسون”، حبيبة بيتر التي مثلت محورًا عاطفيًا مهمًا في السلسلة، بينما قدم جيمس فرانكو في تجسيد شخصية “هاري أوزبورن”، الصديق المقرّب لبيتر، الذي تأرجح بين الولاء والانتقام. 

كذلك قدّم ويليم دافو واحدًا من أفضل أدوار الشر في أفلام الأبطال الخارقين بدور “نورمان أوزبورن”، وشاركهم التألق كل من جيه. كيه. سيمونز في دور “جوناه جيمسون”، وروزماري هاريس كـ “العمة ماي”، مما أضفى على السلسلة روحًا درامية وعائلية متكاملة.

spider man سلسلة سبايدر مان توبي ماجواير

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