حلا شيحة توجه رسالة لـ 3 دول عربية بمناسبة العام الهجري الجديد

حرصت الفنانة حلا شيحة على تهنئة الأمة الإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، حيث وجهت رسائل مؤثرة لعدد من الدول العربية، والتي دخلت في حروب خلال السنوات الماضية وأبرزهم سوريا وفلسطين والسودان.

https://www.instagram.com/reel/DLXzAwHPtBH/?igsh=YzEyNDg4aHJ0cWJk

ونشرت حلا شيحة صور عبر إنستجرام، وكتبت: " ⁨ بمناسبة العام الهجري الجديد، أوجه تحية خاصة من القلب إلى كل من صبر وتألم وابتُلي فثبت، إلى أهل سوريا الأبطال، إلى من صمدوا رغم الألم، إلى أرواح الشهداء الطاهرة، خصوصًا من ذاقوا ويلات التعذيب في سجون صيدنايا".

وأضافت: "أقول لكم، أنتم أهل الصمود والشرف، أنتم الكرامة التي لم تنحنِ، رحم الله شهداءكم، فهم أحياء عند ربهم يُرزقون، ونحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحداً، وإلى أهلنا في فلسطين الحبيبة، من صمدوا تحت القصف والحصار والخذلان، وإلى أهل السودان الجريح، من يعانون من الحروب والنزوح".

وتابعت: "إلى كل أهلنا في أفريقيا، حيث يُظلم الإنسان في صمت وختاماً بلدي الحبيب مِصر اُم الدنيا اللهم احفظها من كل معتدي يريد بها سوء واحفظ أهلها.

لكم جميعًا الدعاء والثبات والنصر، اللهم كن عوناً لكل من فقد، وجُرِح، وتعب، وصبر، سوريا بتجمعنا مصر فلسطين".

واختتمت: "ومن أراد بأمتنا سوءًا، فأخذه يا الله، واجعل كيده في نحره، ومصيره إلى الهاوية، اللهم احفظنا، واحفظ أبناءنا، وبارك لنا في ديننا وأوطاننا، واجعل رايتك يا الله هي العليا دائماً، عام هجري مبارك، وكل عام وأنتم في رحمة الله وأمانه".









