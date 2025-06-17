حلا شيحة تحتفل مع الجمهور بهذه المناسبة

احتفلت الفنانة حلا شيحة، بوصول مليون مشاهدة على قناتها الجديدة على موقع "يوتيوب".

ونشرت حلا متابعيها صورًا مع عائلتها وظهرت بالحجاب، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "الحمد لله، وصلت قناتي على يوتيوب إلى أكثر من مليون مشاهدة، مجرد رقم… بس ده دليل علي صدق المشاعر والمحبة الرسالة الصادقة بتوصل… يارب فعلاً تبقي صادقة دايماً ويارب يجمعنا دايماً على ما يحب ويرضى".



وأضافت: "من أعماق قلبي شكرًا لكل شخص دعم، تابع، علّق، أو اتأثر بكلمة، حبيت تفرحوا معايا".

ومؤخرًا، حرصت الفنانة حلا شيحة على توجيه نصيحة لجمهورها ومتابعيها، من لديهم ضيق أو هم، مؤكدة أن كل ابتلاء نمر به هو تكفير ذنوب.

وكتبت على “إنستجرام”: "سيمر هذا الوقت.. لكل مهموم ومکروب وعنده ضيق وعنده تعب نفسي ومحدش حاسس بيه افتكر اللي عدي حتلاقي إنه عدى، كله بيعدي المهم نعدي إزاي؟..ربنا ودود ورحیم وکل ابتلاء بنمر بيه إما تكفير ذنوب وإما رفع درجات.. هي دي الدنيا، في الجنة بقى النعيم الكامل والسعادة الحقيقية والراحة".