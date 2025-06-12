حلا شيحة توجه نصيحة لمتابعيها: عليكم بقيام الليل

تحدثت الفنانة حلا شيحة عن فضل قيام الليل، إذ أوضحت أنها أصبحت تشعر بالراحة والأمان، بعد انتظامها في أداء الصلاة ليلًا.

وقالت حلا شيحة، في فيديو عبر "انستجرام": “مفيش أحسن من صلاة قيام الليل، أنا قعدت فترة كبيرة بصلي قيام الليل، ولاحظت نشاط في يومي وبركة وكل حاجة كان نفسي فيها، بحس فيها بركة واللي تعبان نفسيًا أو جسمانيًا ولو حد عنده أي مشكلة يقوم بالليل يصلي قبل ما ينام ركعتين”.

ومؤخرًا، حرصت الفنانة حلا شيحة على توجيه نصيحة لجمهورها ومتابعيها، من لديهم ضيق أو هم، مؤكدة أن كل ابتلاء نمر به هو تكفير ذنوب.

وكتبت على “إنستجرام”: "سيمر هذا الوقت.. لكل مهموم ومکروب وعنده ضيق وعنده تعب نفسي ومحدش حاسس بيه افتكر اللي عدي حتلاقي إنه عدى، كله بيعدي المهم نعدي إزاي؟..ربنا ودود ورحیم وکل ابتلاء بنمر بيه إما تكفير ذنوب وإما رفع درجات.. هي دي الدنيا، في الجنة بقى النعيم الكامل والسعادة الحقيقية والراحة".