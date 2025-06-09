حلا شيحة تحكي حلم مؤثر عن يوم القيامة

شاركت الفنانة حلا شيحة، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، محتوى ديني، وكشفت خلاله عن حلم رأته يتعلق بيوم القيامة.

وقالت حلا شيحة خلال الفيديو: "كنت مسافرة ومخنوقة جدًا، اتكلمت مع ربنا وشوفت رؤيا ليوم القيامة، كنت واقفة على أرض بيضا بتلمع، ورايا جبال وقدامي بحر وسما وحشين جدًا، بس أنا شيفاهم حلوين، وأنا ببص للسما شوفت ملك على شكل طائر جناحاته كبيرة سادة السما".

وأضافت: "الملك نزل على الرمل اللي واقفين عليه وكل الناس وقفت صفوف، نده عليهم وأنا خوفت من الحساب حاولت أهرب، بس نده عليا وقالي يا حلا يا بنت نادية ده معاد الحساب، وخدني معاه، وشوفت عنكبوت شعره كله شوك في البحر، الغريب لما صحيت من النوم وببص من البلكونة شوفت العنكبوت في البحر قدامي".