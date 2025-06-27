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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نانسي عجرم تشوق جمهورها لألبومها الجديد

نانسي عجرم
نانسي عجرم
يمنى عبد الظاهر

شوقت الفنانه اللبنانيه نانسي عجرم الجمهور لألبومها الجديد.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “أول السنة قلتلكم إنه هالسنة ما رح تشبه ولا سنة صح؟ وبرجع بقلكن هالألبوم وكل شي حوله ما بيشبه ولا ألبوم”.

 

مهرجان موازين

وأحيت مؤخرا الفنانه اللبنانية نانسي عجرم حفلا غنائيا كبيرا ضمن مهرجان موازين في دورته الـ 20 وسط حضور جماهيري كبير. 

أغنية من نظرة

 وكانت الفنانة نانسي عجرم، طرحت في وقت سابق أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كما كانت نانسي عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهي من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.



 

الفنانه اللبنانيه نانسي عجرم لألبومها الجديد مهرجان موازين أغنية من نظرة فيلم مقسوم

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