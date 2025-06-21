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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ورانا إيه.. طفلة تفاجئ نانسي عجرم في حفل بيروت

نانسي عجرم
نانسي عجرم
سعيد فراج

أحيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائي ساهر لها ليلة أمس الجمعة 20 يونيو، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة منها: (ورانا ايه، ياي سحر عيونه، اه ونص) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور. 

ونشرت نانسي عجرم -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- صورا من الحفل. 

وظهرت نانسي عجرم، خلال الحفل مع طفلة صعدت إليها على المسرح، وقامت الفنانة بإعطاء المايك للطفلة لتشاركها الغناء. 

https://www.instagram.com/p/DLPntcutEh8/?img_index=5&igsh=MWVrc3IyY2trbWJjNw==

أعمال نانسي عجرم 

من جهة أخرى، طرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغانيها بعنوان “طول عمري نجمة”.

وتعتبر أغنية “طول عمري نجمة” هى التعاون الأخير بين نانسي عجرم والملحن الراحل محمد رحيم.

أحدث أغاني نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

وكانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

 

أغاني نانسي عجرم

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط”، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

كما أطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني.

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

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