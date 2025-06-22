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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الليلة.. نانسي عجرم تحيي حفلها الغنائي فى مهرجان موازين

نانسي عجرم
نانسي عجرم
تقى الجيزاوي

تحيي الفنانة نانسي عجرم احدث حفلاتها اليوم ضمن فعاليات الدورة العشرون من مهرجان موازين المغربي، حيث تقدم باقة من أغانيها المميزة. 

على صعيد متصل، احيت الفنانة نانسي عجرم، حفل غنائي ساهر الجمعة الماضي 20 يونيو، في العاصمة اللبنانية بيروت، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

وقدمت نانسي عجرم، خلال الحفل باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة منها: (ورانا ايه، ياي سحر عيونه، اه ونص) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

أحدث أغاني نانسي عجرم

طرحت الفنانة نانسي عجرم، أحدث أغانيها، بعنوان "من نظرة" على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية.

كانت الفنانة نانسى عجرم قدمت أغنيتين في فيلم مقسوم، حيث حملت اسم الأغنية الأولى "مقسوم" وهى من كلمات تامر مهدي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع coolpix boy، أما الأغنية الثانية فجاء اسمها "قلبي يا محتاس" من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

أغاني نانسي عجرم

وفي أغسطس 2023، طرحت المطربة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة “تيجي ننبسط”، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية طرحتها نانسي عجرم احتفالا بموسم الصيف، حيث تعيش خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني ما بين طرح أغنيات وإحياء الحفلات سواء داخل مصر أو خارجها.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع طارق مدكور.

كما أطلقت نانسي عجرم كليب "آخر إصدار" الأغنية الدعائية لفيلم "شوجر دادي" للنجوم ليلى علوى وبيومى فؤاد وحمدى الميرغني.

وشاركت عجرم متابعيها على "إنستجرام" لينك أغنية "آخر إصدار"، والتى تخوض بها أولى تجاربها فى السينما المصرية، بالإضافة إلى كونها أول تعاون لها مع المنتج حمدى بدر "كرافت ميديا"، كلمات عمرو المصري وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع عمرو الخضري.

مهرجان موازين

يقام مهرجان موازين في العديد من المواقع الشهيرة في الرباط، أبرزها:

ساحة أبو رقراق: حيث تُنظم معظم الحفلات الموسيقية المجانية في الهواء الطلق، وتعتبر هذه الساحة قلب المهرجان.
مسرح محمد الخامس: يُحتضن فيه عروض الموسيقى الكلاسيكية، بالإضافة إلى العروض الثقافية والفنية.

مناطق أخرى في الرباط: ستستضيف العديد من الأنشطة الفنية والورش العروض الترفيهية.

إلى جانب العروض الموسيقية، يشهد مهرجان موازين العديد من الأنشطة الثقافية والفنية الأخرى، مثل:

معارض فنية: يشارك فيها فنانون مغاربة ودوليون، تعرض فيها أعمال فنية تمزج بين الحداثة والتقاليد.
ورش عمل موسيقية: يشارك فيها عدد من الموسيقيين المحترفين لتعليم وتبادل المعرفة مع الشباب.

العروض المسرحية والرقص: تقدم فرق مسرحية ورقصات تقليدية ومعاصرة

نانسي عجرم حفلات نانسي عجرم مهرجان موازين

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