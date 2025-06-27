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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نجوى كرم تهنئ جمهورها بالعام الهجري الجديد

نجوى كرم
نجوى كرم
يمنى عبد الظاهر

هنأت الفنانة اللبنانية نجوى كرم جمهورها بـ العام الهجري الجديد وكتبت نجوى كرم في تدوينة لها عبر حسابها على منصة إكس: “منعايد الأمّة العربية بمناسبة السنة الهجرية متأملين تحمل معها راحة البال والسلام والأمان لكل العالم”.

وكان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخُ الازهر الشريف قد توجَّه بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الأمتين العربية والإسلامية، وجموع المسلمين حول العالم، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447هـ.

وفي هذه المناسبة العطرة؛ يدعو شيخ الازهر إلى استلهام معاني التضحية والعزيمة والإصرار على الحق، والتمسك بقيمةَ الأوطان في الإسلام، مؤكدًا أن “الهجرةَ النبوية” مناسبةٌ عظيمةٌ وحدثا فارقا في التاريخ الإسلامي وسيرة رسولنا ﷺ، ورسخت في المسلمين حسن التأسي به ﷺ في قوة ثقته بربه، وحسن توكله عليه، وتحمله المشاق في سبيل دعوته، وضربه أروع الأمثلة في التعايش السلمي مع غير المؤمنين به. ﷺ.



 

الفنانة اللبنانية نجوى كرم العام الهجري الجديد أحمد الطيب شيخُ الازهر الرئيس عبد الفتاح السيسي

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