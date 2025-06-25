نجوى كرم تلتقي جمهورها الأردني في حفل غنائي الخميس 17 يوليو

تستعد شمس الأغنية العربية نجوى كرم لإحياء حفل فني كبير في العاصمة الأردنية عمّان، حيث تلتقي بجمهورها في ليلة لا تُنسى يوم الخميس 17 يوليو المقبل، على مسرح المدرّج الروماني العريق، أحد أبرز المعالم الأثرية والثقافية في الأردن.

يترقّب محبو نجوى كرم هذا اللقاء بشوق، خاصة أن المدرج الروماني يشكل خلفية تاريخية وأثرية مميزة تضيف سحرًا خاصًا إلى الأمسيات الغنائية.



ومن المتوقع أن تقدم نجوى كرم باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة وسط تفاعل جماهيري حماسي يليق بتاريخها الفني العريق.

أعلنت الجهة المنظمة للحفل أن التذاكر ستُطرح للبيع يوم السبت 28 يونيو الجاري، عند الساعة 2:00 ظهرًا بتوقيت الأردن.

ومن المتوقع أن تشهد عملية البيع إقبالًا كبيرًا، نظرًا للشعبية الواسعة التي تتمتع بها الفنانة اللبنانية في الأردن والعالم العربي.



ويأتي هذا الحفل ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية الراقية التي تحتضنها العاصمة عمّان خلال صيف 2025، حيث يتم الإعداد له بأعلى المستويات من حيث التنظيم، الإضاءة، والصوت، لضمان تجربة فنية مميزة لكل الحاضرين.