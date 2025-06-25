داخل محله الخاص.. سيد صادق يكشف لصدى البلد كواليس العمل مع الفنانة الراحلة سناء جميل

التقى موقع صدى البلد بالفنان القدير سيد صادق في المحل الذي يملكه في لقاء خاص وحصري ، بعد غياب دام سنوات طويلة عن الوسط الفني.

قال سيد صادق في لقاء لموقع صدى البلد الاخباري: كواليس العمل مع الراحلة سناء جميل رائعة وهي كانت مثل أختي أشعر بذلك في الكواليس، وهي نجمة من العيار الثقيل ، كان فيه سفر كثير معاها في العديد من الأعمال.

و أضاف صادق "سناء جميل إنسانة وفنانة راقية ، ربنا يرحمها يارب ، أيقونة في الفن.

يذكر أن سيد صادق، اشتهر بالعديد من الأدوار ، وفي معظم أعماله قام بأداء أدوار الشخصيات الشريرة ولقب بشرير السينما والدراما المصرية.



