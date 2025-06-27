صاحبتي وأول فرحتي.. زوجة أحمد زاهر تهنئ ابنتها ملك بعيد ميلادها

شاركت هدى زاهر، زوجة الفنان أحمد زاهر، رسالة تهنئة لابنتها ملك زاهر بمناسبة عيد ميلادها.

وكتبت هدى عبر حسابها على انستجرام: “كل سنة وانتي صاحبتي وبنتي وأول فرحتي ونور عيوني … انتي صاحبتي اللي فعلًا شبهي … بحبك يا أحن وأجمل ملوكة ربنا كرمني بيها … يا بخت أصحابك بيكي وأنا أولهم happy birthday”.

واحتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد شقيقتها ملك، وشاركت صورا تجمعهما في أسعد لحظاتهما معا عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت ليلى زاهر: “عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق لي منذ اليوم الأول أختي، توأم روحي، الثابت إلى الأبد، توأم روحي، وسندي الثابت في كل مراحل الحياة.. أنتِ راحتي، وفرحتي، والدعم الحقيقي اللي دايمًا في ضهري”.

وكانت تعرضت ملك زاهر لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية استدعت دخولها إلى المستشفى.