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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نهال عنبر تنعي عماد محرم: ربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته

نهال عنبر
نهال عنبر
سارة عبد الله

نعت الفنانة نهال عنبر، الفنان عماد محرم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت نهال عنبر عبر خاصية الاستوري: “إنا لله وإنا إاليه راجعون توفي الفنان القدير عماد محرم ادعو له بالرحمة والمغفرة وربنا يجعل مرضه في ميزان حسناته اللهم أمين”.

وأعلنت أسرةعماد محرم، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، وفاة الفنان، عن عمر يناهز 74 عامًا.

وُلد عماد محرم في القاهرة عام 1951، وبدأ مشواره الفني في السبعينيات، حيث تميز بأدوار الشر وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

يعد فيلم “العفاريت” من أشهر أعماله وأقربها إلى الجمهور. غاب فترة عن الساحة الفنية قبل أن يعود بأعمال درامية في الألفية الجديدة.

بدأ أولى خطواته في الدراما عام 1967 من خلال مسلسل “بيار الملح”، كما شارك في أفلام “الثأر” و”رحلة الشقاء والحب” عام 1982.

الفنانة نهال عنبر عماد محرم الفنان عماد محرم

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