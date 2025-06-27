كاتي بيري تحقق حلم طفل وترقص معه على المسرح في أستراليا

حققت النجمة العالمية كاتي بيري حلم الطفل الأسترالي كيجن باورز، البالغ من العمر 12 عاماً، بعدما دعته للصعود إلى المسرح والرقص معها خلال حفلها في مدينة أديلايد الأسترالية مساء الخميس، 26 يونيو.



كيجن، الذي اشتهر في مارس الماضي بعد انتشار مقطع له وهو يرقص بحماسة في حفل دوا ليبا، عبّر حينها خلال مقابلة تلفزيونية عن أمنيته الكبرى في الحياة وهي الرقص على المسرح مع كاتي بيري. ومنذ ذلك الحين، بدأ يرسل لها رسائل متواصلة على إنستجرام منذ الأول من أكتوبر 2024.





أثناء الحفل، دعت بيري الطفل إلى المسرح قائلة للجمهور: “قولوا للجميع من أنت! أنت نجم!”، ليجيب كيجن: “أشكركِ، لقد كنت أحلم بهذه اللحظة منذ أن حصلت على التذاكر”.

بيري طلبت منه أن يرقص على أغنيتها “Swish Swish”، ليحول كيجن المسرح إلى ساحة استعراض أذهل الجمهور بحركاته المبهرة، من شقلبات هوائية إلى حركات مرنة وانتهاءً بانقسام أرضي. وعندما أنهى رقصته، انحنت له كاتي بيري على ركبتيها وصرخت أمام الجمهور: “أديلايد، أعتقد أن بينكم نجم حقيقي”.

ثم سألته عن حلمه المستقبلي، فأجاب كيجن بثقة: “أريد أن أذهب في جولة فنية، أريد أن أملأ الملاعب والمسارح. كل ما أريده هو أن أرقص”.

والدة كيجن عبرت عن فخرها وسعادتها في تعليق على إنستغرام، وكتبت: “هذا ابني، وكاتي بيري سيدة مذهلة حقاً لتحقيقها حلمه، لحظة لا تُنسى لنا كعائلة، فخورون به جداً”.



اللحظة المؤثرة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ونالت إشادة واسعة من جمهور كاتي بيري، الذين وصفوها بأنها فنانة بقلب كبير تصنع الفرح، وتؤمن بأحلام الجيل الجديد.



