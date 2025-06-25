رحيل الفنان عماد محرم عن عمر 74 عاما بعد صراع مع المرض

أعلنت أسرة الفنان عماد محرم، عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، وفاة الفنان عن عمر يناهز 74 عامًا.

https://youtube.com/shorts/dTf8UOshMX8



وُلد عماد محرم في القاهرة عام 1951، وبدأ مشواره الفني في السبعينيات، حيث تميز بأدوار الشر وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.





يعد فيلم “العفاريت” من أشهر أعماله وأقربها إلى الجمهور. غاب فترة عن الساحة الفنية قبل أن يعود بأعمال درامية في الألفية الجديدة.





بدأ أولى خطواته في الدراما عام 1967 من خلال مسلسل “بيار الملح”، كما شارك في أفلام “الثأر” و”رحلة الشقاء والحب” عام 1982.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/dTf8UOshMX8