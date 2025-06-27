بطلة لن أعيش في جلباب أبي.. عبير عادل تتبنى طفلة وتعمل سائقة

فاجأت الفنانة عبير عادل جمهورها خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، بكشفها عن تبنيها لطفلة تُدعى “رقية”، واعتبرتها أجمل هدية أرسلها لها الله، رغم ظروفها المادية.

قالت عبير بتأثر: “نسيب ماديا على جنب خالص، دي بنتي وأحلى حاجة حصلتلي في حياتي، تخيلي لما حد عزيز عليكي يجيبلك هدية! إحنا دايمًا بنقول الهدية لا ترد ولا تُباع، فإزاي بقى لما تكون الهدية دي من ربنا؟”





وخلال اللقاء، كشفت عبير أيضًا عن عملها كسائقة من خلال أحد تطبيقات التوصيل الشهيرة، مؤكدة أنها لا ترى في الأمر ما يدعو للإحراج، بل تفتخر بعملها لأنه بالحلال:

“أنا بشتغل توصيل، والحمد لله ربنا رزقني بعربية، ولما بكون رايحة عند أختي مثلاً بقبل رحلات في الطريق وبوصل الناس، أنا ست طبيعية جدًا، وبشتغل وأنا مبسوطة”.

وأضافت بابتسامة ورضا: “كل واحد ربنا موزع له رزقه بطريقة مختلفة، ومفيش حاجة تقلل من أي شغل طالما بالحلال”.





لن اعيش في جلباب ابي

يُذكر أن عبير عادل عُرفت بدورها الشهير كـ”ابنة الوزير” في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”.





ويُعد مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” من أبرز الأعمال الكلاسيكية في تاريخ الدراما المصرية والعربية، وقد شاركت فيه الفنانة عبير عادل بدور لافت جسدت خلاله شخصية ابنة الوزير، التي جسدها الفنان القدير رشوان توفيق، وكانت شقيقة الفنان ياسر جلال ضمن الأحداث. وقد ساهم الدور في ترسيخ حضورها الفني، حيث شاركت بعدها في عدد من الأعمال التي تركت فيها بصمتها.





المسلسل، الذي عُرض لأول مرة عام 1996، حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا في مصر والوطن العربي، وضم نخبة من النجوم على رأسهم نور الشريف وعبلة كامل، وهو من إخراج أحمد توفيق وسيناريو مصطفى محرم، عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.





وتدور أحداثه حول رحلة كفاح “عبد الغفور البرعي”، الرجل العصامي الذي بدأ من الصفر حتى أصبح من كبار التجار، في موازاة صراع نفسي مع ابنه “عبد الوهاب”، الذي رفض أن يسير على خطى والده، وفضّل أن يشق طريقه الخاص.



