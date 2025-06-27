قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ عامين مع تلاشي مخاطر الحرب
شبورة صباحية وارتفاع في الرطوبة..الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ72 ساعة المقبلة
فضل يوم الجمعة وأهم السنن فيه.. تعرف عليها
جيش الاحتلال: ألحقنا بالمنشآت النووية الإيرانية أضرارا جسيمة
صحيفة عبرية: مراكز تقديم المساعدات أشبه بساحة قتال.. وإطلاق النار على طالبي المساعدات
الذهب يتجه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية
استقرار الأوضاع.. مصر للطيران تستأنف اليوم رحلاتها إلى بيروت وعمان
8% من سكان الأرض بدون كهرباء.. ما السبب؟
بعد قرار الرئيس السيسي رسميا| فئات لا تحصل على زيادة المعاشات 2025
اعرف حقك| مجمعة التأمين تغطي ركاب القطارات والمترو تلقائيا دون اشتراك إضافي
تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم.. وعيار 21 مفاجأة
إعلام إسرائيلي: قادة في الجيش أمروا بإطلاق النار نحو طالبي المساعدات بهدف إبعادهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطلة لن أعيش في جلباب أبي.. عبير عادل تتبنى طفلة وتعمل سائقة

عبير عادل
عبير عادل
شروق سلامة

فاجأت الفنانة عبير عادل جمهورها خلال لقائها في برنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، بكشفها عن تبنيها لطفلة تُدعى “رقية”، واعتبرتها أجمل هدية أرسلها لها الله، رغم ظروفها المادية.

قالت عبير بتأثر: “نسيب ماديا على جنب خالص، دي بنتي وأحلى حاجة حصلتلي في حياتي، تخيلي لما حد عزيز عليكي يجيبلك هدية! إحنا دايمًا بنقول الهدية لا ترد ولا تُباع، فإزاي بقى لما تكون الهدية دي من ربنا؟”


وخلال اللقاء، كشفت عبير أيضًا عن عملها كسائقة من خلال أحد تطبيقات التوصيل الشهيرة، مؤكدة أنها لا ترى في الأمر ما يدعو للإحراج، بل تفتخر بعملها لأنه بالحلال:

“أنا بشتغل توصيل، والحمد لله ربنا رزقني بعربية، ولما بكون رايحة عند أختي مثلاً بقبل رحلات في الطريق وبوصل الناس، أنا ست طبيعية جدًا، وبشتغل وأنا مبسوطة”.

وأضافت بابتسامة ورضا: “كل واحد ربنا موزع له رزقه بطريقة مختلفة، ومفيش حاجة تقلل من أي شغل طالما بالحلال”.


لن اعيش في جلباب ابي 

يُذكر أن عبير عادل عُرفت بدورها الشهير كـ”ابنة الوزير” في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”.


 

ويُعد مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي” من أبرز الأعمال الكلاسيكية في تاريخ الدراما المصرية والعربية، وقد شاركت فيه الفنانة عبير عادل بدور لافت جسدت خلاله شخصية ابنة الوزير، التي جسدها الفنان القدير رشوان توفيق، وكانت شقيقة الفنان ياسر جلال ضمن الأحداث. وقد ساهم الدور في ترسيخ حضورها الفني، حيث شاركت بعدها في عدد من الأعمال التي تركت فيها بصمتها.


 

المسلسل، الذي عُرض لأول مرة عام 1996، حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا في مصر والوطن العربي، وضم نخبة من النجوم على رأسهم نور الشريف وعبلة كامل، وهو من إخراج أحمد توفيق وسيناريو مصطفى محرم، عن رواية للكاتب الكبير إحسان عبد القدوس.


 

وتدور أحداثه حول رحلة كفاح “عبد الغفور البرعي”، الرجل العصامي الذي بدأ من الصفر حتى أصبح من كبار التجار، في موازاة صراع نفسي مع ابنه “عبد الوهاب”، الذي رفض أن يسير على خطى والده، وفضّل أن يشق طريقه الخاص.


 

عبير عادل قعدة ستات مروة صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكثر من 2000 جنيه زيادة| مفاجأة لأصحاب المعاشات بعد قرار الرئيس السيسي

أكثر من 2000 جنيه زيادة بالمعاش| مفاجأة لهؤلاء بعد قرار الرئيس السيسي رسميًا

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

بعد وفاته في الجو.. من هو الطيار السعودي محسن الزهراني؟

معاشات

صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

عيار 21 يقفز مجددًا.. أسعار الذهب تخالف التوقعات بقوة اليوم الجمعة

وسام ابو علي

قرار صادم من وسام أبو علي لإدارة الأهلي

سعر الذهب

سعر أغلى جرام ذهب اليوم 27-6-2025

ترشيحاتنا

أذكار الصباح يوم الجمعة

أذكار الصباح يوم الجمعة.. احرص على ترديدها من الآن

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

أمين البحوث الإسلامية: الهجرة النبويَّة عبور حضاري من الضعف إلى التمكين

الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف

من منبر الهجرة .. أحمد عمر هاشم يدعو إلى نبذ السلاح ووحدة الأمة

بالصور

بداية جديدة.. كنزي مدبولي تثير الجدل بالقفز في البسين بعد كتب الكتاب

كنزي مدبولي
كنزي مدبولي
كنزي مدبولي

موجة أخرى من استدعاءات السيارات تدفع فورد لقرار غير مرغوب فيه

فورد
فورد
فورد

مثلث حماس يثير الجدل في صورة موظفي تسلا.. وتصرف غريب من الشركة

تسلا
تسلا
تسلا

فستان لافت .. رضوى الشربيني تستعرض جمالها

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد