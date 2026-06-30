أعراض السرطان في الجسم .. 10 علامات تنذرك بالمرض الخبيث

ارتفعت عمليات البحث عن أعراض السرطان في الجسم، بعد إعلان الفنانة هبة مجدي إصابتها بالمرض اللعين خلال الأشهر الماضية، حيث يرغب الجميع في معرفة أول علامات السرطان وكيف يكتشف المريض إصابته بالسرطان دون فحوصات، حيث هناك العديد من علامات ظهور السرطان على المريض التي تحتاج فحص شامل لاكتشاف المرض ومرحلته لتلقي العلاج المناسب.

ومن المعروف أن السرطان هو السبب الثاني للوفاة في جميع أنحاء العالم، ولكن اليوم، تتحسن معدلات البقاء على قيد الحياة للعديد من أنواع السرطان، وذلك بفضل التحسينات في فحص السرطان وطرق العلاج .

ما هو مرض السرطان؟

السرطان هو مرض يصيب خلايا الجسم، ويجعلها تنمو وتتكاثر بشكلٍ غير طبيعي، لِتشكل كتلًا تعرف بالورم.

قد تنتشر الخلايا السرطانية إلى الأنسجة السليمة المحيطة بها لِتدمرها تمامًا، وقد يحدث في أي مكان في الجسم، لذلك يوجد منه أنواع كثيرة قد تصل إلى 100 نوع تقريبًا.

تسبب بعض الأنواع أورامًا مرئية، كسرطان الثدي، بينما لا تظهر مع أنواع أخرى، مثل: سرطان الدم.

ما هي أول علامات السرطان ؟

ظهور أعراض السرطان يتوقف على انتشار المرض في أماكن أخرى أو حالته هل متقدمة أو متأخرة، وهناك بعض الانواع لا تظهر أعراضها إلا في حالة بلوغها مراحل متقدمة مثل سرطان البنكرياس.

وتنفرد أعراض السرطان بخصائص معينة، يمكن ملاحظتها ومراجعة الطبيب فيها، مثل: (استمرار الأعراض وعدم زوالها أو تحسنها، ظهور أعراض جديدة غير طبيعية بشكل مفاجئ)

أعراض السرطان في الجسم

لا يوجد عرض واحد للسرطان، حيث تختلف الأعراض بناءً على نوع الورم، ومكانه، وحجمه، ومع ذلك، هناك علامات تحذيرية عامة يجب الانتباه إليها، ومنها :

الأعراض العامة الشاملة للجسم

-فقدان الوزن غير المبرر

-نقصان الوزن دون سبب واضح مثل اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة.

-الإرهاق الشديد

- التعب المستمر الذي لا يتحسن بالراحة، وقد يحدث مبكراً في بعض السرطانات.

-الحمى والتعرق الليلي

- ارتفاع متكرر في درجة حرارة الجسم والتعرق الغزير أثناء النوم.

-الألم المستمر، والشعور بألم جديد ومستمر لا يزول بمرور الوقت

أعراض السرطان المبكرة

تُمثل أعراض السرطان علامة إنذار لوجود هذا المرض اللعين في الجسم، لذلك لابد من معرفة الأعراض التي تختلف تبعًا من شخص لأخر وتبعًا لمكان وجوده، وتتمثل في الأتي:

-تغيرات مفاجئة في الوزن تشمل الزيادة أو النقصان.

-الالم مستمر في الجسم ولا يهدأ

-ملاحظة تغيرات في الجلد مثل: (وجود كتلة، تغير لون الجلد، ضعف الجلد)

-صعوبة البلع

-صعوبة في التنفس يصاحبها سعال مستمر

-نزيف أو كدمات بدون سبب

-ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ

-زيادة التعرق ليلاً

-الشعور بعسر في الهضم

-ظهور تقرحات

ولكن لا يتم الأخذ بهذه الأعراض والتأكيد على أنها من أعراض السرطان، إلا بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة ومراجعة الطبيب، فقد تظهر هذه الأعراض نتيجة الإصابة بأمراض أخري مثل اضطراب في الغدة الدرقية أو وجود التهابات في الجسم.

أعراض السرطان في الجسم

هناك أكثر من 200 نوع مختلف من السرطان، ويشترك الكثير منها في بعض الأعراض والعلامات المبكرة، ولكن هناك بعض الأعراض ترتبط بشكل أكبر بأنواع معينة من السرطان مثل:

أعراض سرطان الثدي

ظهور بكتلة في الثدي أو تحت الإبط.

ظهور تغيرات في جلد الحلمة أو الثدي، مثل: التجعد و التقشر.

خروج إفرازات من الحلمة.

أعراض سرطان الرحم

النزيف المهبلي في غير أوقات الحيض.

ظهور إفرازات مهبلية غير طبيعية.

الشعور بألم خلال ممارسة العلاقة الزوجية.

الشعور بصعوبة في التبول.

تغيرات في الشهية.

أعراض سرطان الجلد

ظهور تقشر في منطقة معينة من الجلد.

ظهور تغيرات على الجلد مثل: (تغير اللون، أو الشكل والحجم، أو ملاحظة عدم انتظام حواف الشامة أو ملاحظة خروج إفرازات أو دم من الشامة).

ظهور كتلة لحمية.

عدم التئام قرح الجلد.

أعراض سرطان الجهاز الهضمي

فقدان الشهية.

صعوبة البلع.

وجود دم في البراز.

ظهور دم في القيء.

أعراض سرطان البروستاتا

ظهور دم في البول أو السائل المنوي.

صعوبة والألم عند التبول.

حدوث مشاكل في الانتصاب.

الألم عند العلاقة الزوجية.

أعراض سرطان الرئة

سعال مستمر لمدة تزيد عن 3 أسابيع.

وجود دم في البلغم.

بحة في الصوت.

كيف أعرف أن جسمي سليم من السرطان؟

لا توجد طريقة مؤكدة لضمان خلو الجسم تماماً من السرطان، لكن الطريقة الوحيدة المؤكدة هي إجراء فحوصات الكشف المبكر الدورية واستشارة الطبيب، حيث تساعد هذه الفحوصات في اكتشاف الأورام قبل ظهور أي أعراض.

كيف تحمي نفسك من السرطان؟

حدد الأطباء عدة طرق لتقليل خطر الإصابة بالسرطان، مثل:

الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تُدخِّن، فأقلِع عن التدخين، أما إذا لم تكن تدخن، فلا تُقدِم علي تلك العادة من الأساس، و يرتبط التدخين بعدة أنواع من السرطان، وليس فقط سرطان الرئة، وسيقلل الإقلاع عن التدخين الآن من خطر الإصابة بالسرطان في المستقبل.



تجنب التعرض المفرط للشمس

يمكن أن تزيد الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تأتي من الشمس من خطر الإصابة بسرطان الجلد، ويمكنك تقليل مدة تعرضك لأشعة الشمس بالبقاء في الظل أو ارتداء ملابس واقية أو وضع مستحضر واقٍ من الشمس على جسمك.

اتباع نظام غذائي صحي



اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه والخضراوات واختر الحبوب الكاملة ومصادر البروتين خفيفة الدهنوقلل من تناول اللحوم المصنعة.

ممارسة الرياضة



ترتبط ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان، حاول تخصيص 30 دقيقة على الأقل لممارسة التمرينات الرياضية معظم أيام الأسبوع،وإذا لم تكن تمارس الرياضة بانتظام، فابدأ ببطء حتى تصل إلى 30 دقيقة أو أكثر.



حافظ على وزن صحي

قد تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان، فاحرص على الوصول إلى وزن صحي والحفاظ عليه من خلال الجمع بين الالتزام بنظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.