استثمارات تتجاوز 10 ملايين دولار لتعزيز التحول الرقمي بقطاع التكنولوجيا المالية في مصر

تشهد القاهرة استعراض رؤية جديدة لمستقبل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، في إطار مؤتمر صحفي ناقش تطورات الابتكار الرقمي ودوره في تطوير الخدمات المالية بالسوق المصرية.

استعرضت الشركة المنظمة تطور منظومتها الرقمية التي تخدم أكثر من 700 ألف مستخدم، مدعومة باستثمارات تجاوزت 10 ملايين دولار لتطوير البنية التكنولوجية وتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي. وجرى عرض مساعد مالي ذكي يقدم تحليلات فورية لأنماط الإنفاق، بهدف دعم اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا، إلى جانب توسيع شبكة الشراكات التي تضم أكثر من ألف تاجر داخل السوق المحلية.

وتشمل الخدمات المقدمة حلول المدفوعات الرقمية، وإدارة الإنفاق، والتمويل الاستهلاكي، وبرامج المكافآت، ومنصات التجارة الإلكترونية، إضافة إلى خدمات التقسيط والتمويل الممتد وتمويل السيارات، بما يعكس توجهًا نحو تقديم منظومة مالية متكاملة تعتمد على التكنولوجيا في تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الشمول المالي.

ويأتي ذلك في سياق توسع تقوده شركة كليڤر، التي تواصل الاستثمار في تطوير حلول مالية رقمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، دعمًا لجهود الدولة في تسريع التحول الرقمي وتعزيز الابتكار في القطاع المالي.