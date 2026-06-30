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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أبو العينين مهنئًا الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى 30 يونيو: الثورة أرست دعائم بناء مصر الحديثة

النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين

قدم النائب محمد أبو العينين التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروعي قانونين للترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع عدد من الشركات للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في عدد من المناطق، من بينها منطقة لوتس البحرية بالبحر المتوسط، ومناطق جمصة ورأس غارب وأبو سنان وجنوب رفح.

وأكد أبو العينين أن هذه الاتفاقيات “لم تأتِ من فراغ”، وإنما جاءت نتيجة توافر مناخ استثماري آمن ومستقر، موجهًا التهنئة للشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الثورة، التي قال إنها أرست دعائم بناء مصر الحديثة. 

تطوير منظومة البترول

وأشاد عضو مجلس النواب بجهود الحكومة في تطوير منظومة البترول، مؤكدًا أن نجاح الدولة في تصفير مديونيات شركات البترول يمثل “عنوانًا تسويقيًا مهمًا” يجب استثماره لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.

وأضاف أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يؤهلها لتصبح مركزًا عالميًا للطاقة، داعيًا إلى تبني استراتيجية جديدة تستفيد من هذا الموقع، والعمل على تحويل مصر إلى مشروع عملاق في مجال تداول ونقل وتخزين البترول والغاز.

وأشار أبو العينين إلى أهمية التوسع في استغلال ثروات الغاز، خاصة الغاز الصخري، لافتًا إلى أن مصر تمتلك نحو 536 مليون قدم من احتياطيات الغاز الصخري، وهو ما يمثل ثروة كبيرة يجب الإسراع في استغلالها والترويج للاستثمار فيها، مع توطين صناعات المستقبل المرتبطة بالطاقة داخل مصر.

كما دعا إلى إنشاء مدن صناعية متخصصة لتخزين الغاز والبترول، مؤكدًا أن التطورات التي شهدها مضيق هرمز وما صاحبها من توترات تؤكد أهمية استغلال الفرصة لطرح مصر كسوق إقليمي وعالمي لتخزين وتداول الطاقة، بما يعزز مكانتها كمركز رئيسي للطاقة في المنطقة.

النائب محمد ابو العينين محمد أبو العينين عبد الفتاح السيسي النواب

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