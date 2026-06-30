العربي الناصري: ثورة 30 يونيو أعادت تصحيح مسار الدةلة لصالح الشعب

أكد النائب محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الناصري، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو مثلت لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، بعدما نجح الشعب المصري في استعادة دولته الوطنية، والحفاظ على هويتها، وإعادة القرار الوطني إلى إرادة المصريين، لتبدأ مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار والبناء والتنمية.

الذكرى الثالثة عشرة ل30 يونيو

وقال أبو العلا، في بيان له، إن الذكرى الثالثة عشرة لثورة 30 يونيو تؤكد أن ما جرى في ذلك اليوم لم يكن مجرد تغيير سياسي، بل كان تعبيرًا صادقًا عن إرادة شعبية واسعة رفضت محاولات اختطاف الدولة، وانحازت إلى الحفاظ على مؤسساتها ووحدتها الوطنية.

وأضاف رئيس الحزب العربي الناصري أن الثورة أرست دعائم دولة المؤسسات، ورسخت مفهوم الدولة الوطنية القائمة على سيادة القانون، كما مهدت الطريق أمام تنفيذ مشروعات قومية كبرى، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، إلى جانب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

نموذجًا لوحدة الشعب المصري

وأشار إلى أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية مواجهة تحديات داخلية وإقليمية غير مسبوقة، والحفاظ على أمنها القومي واستقرارها، بالتوازي مع تعزيز دورها الإقليمي واستعادة مكانتها على المستويين العربي والدولي، وهو ما يعكس نجاح رؤية الدولة في إدارة مختلف الملفات.

وأكد أبو العلا أن ثورة 30 يونيو ستظل نموذجًا لوحدة الشعب المصري وقدرته على حماية وطنه في اللحظات المصيرية، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل والإنتاج، ودعم جهود التنمية، وترسيخ قيم الانتماء والوعي الوطني لدى الشباب، من أجل استكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارًا للأجيال القادمة.