إسلام الكتاتني: ثورة 30 يونيو انتزعنا فيها الحرية وحافظنا على الهوية المصرية

أكد إسلام الكتاتني الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية أن ثورة 30 يونيو ليست يوما تاريخيا أحدث تغييرا جذريا في مصر فقط ولا على مستوى المنطقة ولا حتى على مستوى تنظيم الإخوان فحسب، إنما أحدثت تغييرا فى العالم كله، لذلك فإن ذكراها بمثابة عيد قومي للمصريين.

وأضاف إسلام الكتاتني خلال لقاء تلفزيونى عبر فضائية اكسترا نيوز، أن ثورة 30 يونيو تجسد روح الوطنية الحقيقية فنحن كان أمامنا نموذج “الإخوان” يفتقر الى مقاومات فكرة الوطن او الانتماء له، فضلا عن فهمه الخاطئ للدين.

وقال الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية: أتحدى اي فرد من جماعة الاخوان ان يرفع العلم المصري أو يتغنى بانشودة بلادي بلادي لك حبي وفؤادي أو الأناشيد الوطنية، فضلا عن انهم يفقدون حس الانتماء للدولة المصرية، ويرون أن يحكمهم مسلم ماليزي ولا يحكمهم مسيحي مصري، هذه هى عقيدتهم.

ونوه “الكتاتني”: بان ثورة 30 يونيو عيد قومى لأننا انتزعنا حريتنا وكتبنا شهادة ميلاد جديدة لنا كشعب مصر وللدولة المصرية في تأسيسها الثالث، كما كتبنا شهادة وفاة لهذه الجماعة.

وبين إسلام الكتاتني أن من مفارقات القدر أن شهادة وفاة جماعة الإخوان تكتب في نفس البلد التي شهدت ميلادهم، وهذا معنى رباني، لعلهم يفقهون.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ان الإخوان ليس عندهم غباء سياسي إنما عندهم عناد، منوها بانهم يتاجرون بدين الله.

ولفت “الكتاتني” الى انهم يدعون انهم متدينون، مع إن التدين يقول يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فلماذا لا يقتنعون بأن ما حدث كان من الله ومعترضون على قضاء الله وقدره، فأين الإيمان الذى يدعوه؟!.

وأشار إلى أننا لو تحدثنا عن يوم 30 يونيو فلن تكفينا مجلدات، لذلك فهو عيد قومي للمصريين انتزعنا فيه الحرية وحافظنا على الهوية المصرية.