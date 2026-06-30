رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره التركى عددا من القضايا

التقى الوزير حسن رشاد رئيس المخابرات العامة المصرية مع رئيس الاستخبارات التركية أمس الإثنين لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسهم غزة وليبيا، حيث توافق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة خلال المرحلة الراهنة للوصول إلى تسوية شاملة للأزمات الراهنة بالمنطقة خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من ظروف وتحديات استثنائية تؤثر على الامن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما عقد الجانبان لقاءً مع عدد من قيادات حماس وهم محمد حسن، وخالد مشعل، وخليل الحيه، والذين أكدوا دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

ومن جهة أخرى، وصل اليوم وفد من حركة حماس إلى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات الخاصة بخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزة، حيث اتسمت المباحثات بايجابية وسط تفاؤل كبير لاستكمال تنفيذ خطه الرئيس ترامب للسلام.