زيت غير متوقع يعالج أعراض القولون

يعد القولون العصبى من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار لذا من المهم معرفة الحلول الطبيعية له.

ووفقا لموقع Very well health نكشف لكم علاقة اليانسون بتخفيف أعراض القولون العصبي.

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص المصابين بمتلازمة القولون العصبي قد يستفيدون من زيت اليانسون، و في هذه التجارب، تناول المشاركون زيت اليانسون في كبسولة معوية، تُعرف باسم AnisEncap.

تناول المشاركون 600 ملليجرام يوميًا، مقسمة على ثلاث كبسولات، كل منها 200 ملليغرام، قبل الوجبات، لمدة أربعة أسابيع .

أبلغت المجموعة التي تناولت دواء AnisEncap عن خفض أعراض القولون أقل من تلك التي تناولت دواءً وهميًا(دواء وهمي)، بما في ذلك:

ارتجاع المريء

إسهال

الانتفاخ

ألم في المعدة

كما أفادت المجموعة التي تناولت دواء أنيس إنكاب بتخفيف أعراض مثل الاكتئاب والإمساك الشديد بالإضافة إلى ذلك ، أفادت هذه المجموعة بتحسن في جودة حياتها وتخفيف معاناة القولون.