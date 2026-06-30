استعدادا لـ الموسم الجديد.. كواليس تجديد الزمالك عقد نجم شاب

نجحت إدارة نادي الزمالك في التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع اللاعب الشاب أحمد عبد الرحيم الشهير بـ إيشو لتجديد عقده مع القلعة البيضاء، وذلك في الساعات الأخيرة قبل غلق الملف، لقطع الطريق أمام الأندية التي حاولت ضمه.

جاء تجديد عقد أحمد إيشو كخطوة أولى ومحورية من إدارة النادي لتأمين القوام الأساسي، بالتزامن مع التحركات الكثيفة التي تجريها لجنة الكرة لحسم صفقات صيفية قوية وعيار ثقيل ستشعل الموسم الجديد.

وحسمت رغبة الاعب أحمد إيشو الأولى بالإستمرار داخل جدران ميت عقبة الموقف سريعاً، رغم تلقيه عدة عروض محلية مغرية.

ووقع إيشو وفقا لمصادر مطلعة داخل نادي الزمالك على العقود الجديدة التي تربطه بالفريق لسنوات قادمة، وسط أجواء إيجابية رغبةً منه في صناعة التاريخ مع الفارس الأبيض.

وجاء التجديد لإيشو كضربة بداية قوية لتحصين أبناء النادي، بالتزامن مع اقتراب الإعلان عن صفقات سوبر ومن العيار الثقيل.

وتضع الإدارة عودة الفريق لمنصات دوري أبطال إفريقيا هدفا أساسي خلف هذه التدعيمات القوية المنتظرة.