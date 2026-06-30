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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

4 مدربين أجانب على طاولة الزمالك لحسم القيادة الفنية.. من يخلف معتمد جمال؟

معتمد جمال
معتمد جمال
محمود أحمد

بدأت إدارة نادي الزمالك التحرك مبكرًا لحسم ملف المدير الفني الجديد استعدادًا للموسم المقبل بعدما استقرت على إنهاء رحلة معتمد جمال مع الفريق الأول رغم نجاحه في قيادة "الأبيض" للتتويج بلقب الدوري الممتاز وذلك في إطار خطة تستهدف التعاقد مع مدرب أجنبي يمتلك الخبرة الكافية لقيادة الفريق في مرحلة تتطلب المنافسة محليًا وقاريًا.

ويتصدر ملف المدير الفني أولويات المدير الرياضي جون إدوارد الذي يعمل على دراسة عدد من السير الذاتية لمدربين يمتلكون خبرات في الكرة الإفريقية والعربية مع التركيز على اختيار اسم قادر على التعامل مع الضغوط الجماهيرية وقيادة الزمالك نحو استعادة لقب دوري أبطال إفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ أكثر من عقدين.

نهاية رحلة معتمد جمال

ورغم أن معتمد جمال نجح في إعادة التوازن للفريق بعد توليه المسؤولية في منتصف الموسم الماضي خلفًا لأحمد عبدالرؤوف الذي قاد الزمالك بصورة مؤقتة عقب رحيل البلجيكي يانيك فيريرا فإن الإدارة ترى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى رؤية فنية مختلفة.

وتمكن المدرب المصري من قيادة الزمالك إلى استعادة لقب الدوري الممتاز، كما وصل بالفريق إلى نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية قبل أن يخسر اللقب أمام اتحاد العاصمة الجزائري بركلات الترجيح في استاد القاهرة.

ورغم تلك النتائج الإيجابية فضلت الإدارة فتح صفحة جديدة مع جهاز فني أجنبي يتولى قيادة المشروع الجديد للفريق في ظل ارتفاع سقف الطموحات خلال الموسم المقبل.

موسم استثنائي ينتظر الزمالك

وتدرك إدارة الزمالك أن الموسم المقبل سيكون من أصعب المواسم بعدما عاد الفريق إلى منصة التتويج المحلية وأصبح مطالبًا بالحفاظ على لقب الدوري إلى جانب خوض منافسات دوري أبطال إفريقيا بطموحات كبيرة.

وتضع جماهير القلعة البيضاء لقب دوري الأبطال على رأس أولوياتها في ظل الغياب الطويل عن منصة التتويج حيث يعود آخر لقب قاري للفريق إلى عام 2002 وهو ما يزيد من أهمية اختيار مدرب يمتلك خبرة التعامل مع البطولات الإفريقية.

ألكسندر سانتوس.. المرشح الأول

ويتصدر البرتغالي ألكسندر سانتوس قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية بعدما حظي بإعجاب مسؤولي الزمالك في ظل ما يمتلكه من خبرات كبيرة داخل القارة الإفريقية.

ويقدم سانتوس مستويات مميزة مع الجيش الملكي المغربي حيث نجح في قيادة الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية كما ينافس بقوة على لقب الدوري المغربي.

وتمنحه خبراته السابقة أفضلية واضحة خاصة أنه عمل مساعدًا للبرتغالي جوزيه بيسيرو في أكثر من محطة من بينها الأهلي وهو ما يجعله على دراية بطبيعة الكرة المصرية إلى جانب معرفته الكاملة بأجواء المنافسات الإفريقية والعربية.

وترى إدارة الزمالك أن تلك العوامل قد تساعد المدرب البرتغالي على الانسجام سريعًا مع الفريق دون الحاجة إلى فترة طويلة للتأقلم.

سا بينتو يعود للحسابات

ويبرز اسم البرتغالي ريكاردو سا بينتو ضمن الخيارات المطروحة بقوة بعدما نال دعم المدير الرياضي جون إدوارد الذي يرى أن المدرب يمتلك شخصية قوية وخبرات متنوعة تؤهله لقيادة الزمالك.

وسبق لسا بينتو العمل في عدد من الدوريات المختلفة كما خاض تجربة ناجحة في الكرة العربية مع الرجاء المغربي بالإضافة إلى محطات تدريبية في أوروبا وأمريكا الجنوبية.

ويتميز المدرب البرتغالي بأسلوب هجومي يعتمد على الضغط العالي وهو ما يتماشى مع رغبة الإدارة في تقديم كرة قدم أكثر فعالية خلال الموسم الجديد.

زينباور.. خبرة إفريقية واسعة

كما دخل الألماني جوزيف زينباور دائرة الترشيحات مستفيدًا من سجله المميز في القارة السمراء.

وقاد زينباور عدة أندية إفريقية بارزة أبرزها أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي وشبيبة القبائل الجزائري والرجاء المغربي وحقق خلالها نتائج لافتة جعلته أحد أبرز المدربين الأجانب العاملين في إفريقيا خلال السنوات الأخيرة.

وتمنحه هذه الخبرات أفضلية في التعامل مع طبيعة المنافسات القارية وهو ما تبحث عنه إدارة الزمالك قبل العودة إلى دوري أبطال إفريقيا.

روي ألميدا.. خيار يعرف البيت الأبيض

ولا يغيب البرتغالي روي ألميدا عن حسابات الإدارة خاصة أنه سبق له العمل داخل نادي الزمالك عندما كان ضمن الجهاز الفني لمواطنه جوسفالدو فيريرا.

ويعد ألميدا من الأسماء التي تعرف طبيعة النادي وجماهيره كما يمتلك خبرات تدريبية في عدد من الدوريات العربية والإفريقية وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا حال تعثر المفاوضات مع الأسماء الأخرى.

جون إدوارد يقود مشروعًا جديدًا

ويشرف جون إدوارد على إعادة هيكلة قطاع الكرة داخل الزمالك واضعًا ملف المدير الفني على رأس أولوياته في ظل اقتناعه بأن نجاح المشروع الجديد يبدأ باختيار المدرب المناسب.

ولا يقتصر دور المدير الرياضي على التعاقد مع مدرب جديد فقط بل يمتد إلى بناء فريق قادر على المنافسة لسنوات من خلال تدعيم المراكز التي تحتاج إلى دعم مع الحفاظ على العناصر الأساسية التي قادت الفريق إلى لقب الدوري.

نادي الزمالك الزمالك المدير الفني الجديد معتمد جمال الدوري دوري أبطال إفريقيا ألكسندر سانتوس

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