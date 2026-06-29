رد حاسم من الجهاز الفني.. هل يرحل معتمد جمال عن قيادة الزمالك؟

ترددت العديد من الأنباء خلال الفترة القليلة الماضية حول رحيل الجهاز الفني الحالي لفريق الزمالك بقيادة المدير الفني معتمد جمال وتعيين جهاز فني أجنبي، وقد رد المدرب العام للفريق بشكل حاسم لينهي الجدل بشأن هذه الأنباء المتداولة.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني الحالي بقيادة معتمد جمال نجح في حصد لقب الدوري المصري الممتاز بعد منافسة مع بيراميدز والأهلي، فضلا عن الوصول إلى نهائي الكونفدرالية الأفريقية وخسارة اللقب بركلات الترجيح.

هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك؟

كشف إبراهيم صلاح، المدرب العام لنادي الزمالك، عن الموقف الحالي للجهاز الفني بقيادة معتمد جمال، في ظل انتهاء عقد الجهاز بنهاية الموسم الجاري، وعدم حسم مجلس الإدارة ملف التجديد أو الرحيل حتى الآن.

وأكد إبراهيم صلاح في تصريحات تلفزيونية أدلى بها عبر شاشة قناة “إم بي سي مصر”، غياب أي تواصل رسمي من جانب مجلس الإدارة حتى الآن، قائلا: “حتى اليوم، لم يتم إبلاغي، أو أي من أعضاء الجهاز الفني، بشكل رسمي بمصيرنا مع الزمالك، لقد أنهينا منافسات الدوري، ونحن حاليًا في فترة إجازة، ولا يوجد أي جديد يُذكر في هذا الملف”.

وأضاف المدرب العام للزمالك: “من الناحية الفعلية، لا يزال الجهاز الفني الحالي هو الموجود على رأس العمل في الزمالك حتى الآن.. نحن أبناء هذا النادي العريق، وتحت أمره في أي وقت يتم استدعاؤنا فيه، سواء كان ذلك ليوم واحد، أو لأسبوع، أو لشهر”.

هل يتم تجديد عقد الجهاز الفني؟

وتطرق نجم الزمالك السابق إلى كواليس تولي الجهاز الفني المسؤولية، مشددًا على أن الأمور المادية لم تكن عائقًا أمام تلبية نداء النادي.

وتابع: “عندما تولينا المسؤولية الفنية للفريق، لم نتحدث مطلقًا عن أموال أو شروط تعاقدية، بل وضعنا مصلحة النادي في المقام الأول، ووفقنا الله في النهاية بالتتويج بلقب الدوري المصري”.

واختتم إبراهيم صلاح تصريحاته مؤكدًا الوضع القانوني الحالي للجهاز الفني، قائلًا: “لا يوجد أي تواصل أو خطوط اتصال مفتوحة مع مسؤولي الزمالك حتى هذه اللحظة، ولذلك فإننا مستمرون على ذمة النادي، ونباشر مهامنا إلى أن يتم إبلاغنا رسميًا بأي مستجدات”.

ما موقف معتمد جمال؟

في سياق متصل كشف الإعلامي أمير هشام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن معتمد جمال رفض بشكل قاطع مقترح توليه منصب المدرب العام بنادي الزمالك، رغم تمسك إدارة النادي باستمراره ضمن الجهاز الفني، حتى في حال التعاقد مع مدير فني أجنبي، بناءً على رغبة المدير الرياضي.

وأضاف أن نادي الشرطة العراقي يواصل ضغوطه من أجل التعاقد مع معتمد جمال، حيث أكد أحد مسؤولي النادي استعدادهم لإرسال وفد إلى القاهرة فور حصولهم على موافقة المدرب، من أجل توقيع العقود بشكل رسمي.

وأشار أمير هشام إلى أن معتمد جمال لا يزال ينتظر حسم موقفه النهائي مع نادي الزمالك قبل اتخاذ قراره بشأن مستقبله.