مدرب برتغالي يقترب.. الزمالك يحسم مصير معتمد جمال

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من الحسم والترقب خلال الساعات الجارية بشأن ملف القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

واستقرت إدارة النادي، برئاسة حسين لبيب، بنسبة كبيرة على توجيه الشكر لـ معتمد جمال وجهازه الفني، والبحث عن مشروع جديد يقود الفارس الأبيض في المرحلة المقبلة.

وعلم صدى البلد من مصادر مطلعة ان إدارة الزمالك استقرت بشكل كبير على رحيل المدير الفني معتمد جمال والبحث عن مدربين برتغاليين جدد في المرحلة المقبلة.

وأفادت المصادر أنه رغم تولي معتمد جمال قيادة الفريق في مرحلة صعبة جداً ونجح خلالها في حسم لقب الدوري المصري.

لكن هذا الإنجاز لم يشفع له فى الإستمرار من أجل حصد الكثير من البطولات المحلية والقارية الفترة القادمة.

لفتت المصادر إلى أن معتمد جمال تلقي فى الآونة الأخيرة عديد العروض من الأندية العربية جاء أبرزها نادي الشرطة العراقي الذي يترقب مسؤليه الموقف النهائي للمدرب لتقدير موقفهم والبدء في المفاوضات الرسمية معه.

أسماء برتغالية على طاولة مجلس الإدارة

ووضعت إدارة الزمالك قائمة مختصرة تضم 3 أسماء لمدربين من الجنسية البرتغالية، حيث بدأت المفاوضات الشفهية مع وكلاء أعمالهم لمعرفة شروطهم المالية ومدى استعدادهم لتولي المهمة قبل انطلاق معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء لحسم ملف المدير الفني الحالي للفريق والمدير الفني الجديد سريعاً كي يتسني له الإشراف علي الصفقات الجديدة وترتيب اوراق الفريق.

وتهدف استعداداته القوية لخوض منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى العودة لمنصات التتويج القارية.

وتسعى إدارة القلعة البيضاء للتعاقد مع مدير فني أجنبي جديد يمتلك خبرات واسعة لقيادة الفريق في هذا المعترك الإفريقي.

وتبحث الإدارة حالياً عدة سير ذاتية لمدربين برتغاليين تمهيداً لحسم هوية المدرب الجديد وبدء فترة الإعداد للبطولة.